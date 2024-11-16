Данія допомогла відремонтувати хірургічне відділення лікарні Корабельного району Миколаєва

Відремонтований коридор у лікарні. Скриншот з відео.

Міжнародні партнери допомогли Миколаєву відремонтувати частину хірургічного відділення у лікарні Корабельного району.

Відремонтовані приміщення показав мер міста Олександр Сєнкевич.

Зазначається, що профінансував роботи уряд Королівства Данія. У частині відділення відремонтували коридори, палати, операційні, санвузли та побутові приміщення. Другу частину відділення також відремонтують за фінансової підтримки міжнародних партнерів.

«Звісно, на цьому зупинятись не збираємось та плануємо відремонтувати і другу частину відділення. З цим допоможуть спонсори з Люксембургу, які зайдуть найближчим часом для виконання робіт», — йдеться у повідомленні.

Відремонтована палата у лікарні. Скриншот з відео.

Раніше повідомлялося, що У Миколаєві планують реконструювати постраждалі внаслідок російських обстрілів житлові будинки у Корабельному районі. Ці роботи взялася профінансувати Данія.

Також на відновлення постраждалих житлових будинків у мікрорайоні Ліски планують витратити майже 10 мільйонів гривень. Ці роботи взялася також профінансує Данія.

Нагадаємо, що 11 вересня 2024 року у Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет, де встановили сучасне обладнання і створили комфортні умови для лікарів та пацієнтів.