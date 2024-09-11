У Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет з сучасним обладнанням. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет, де встановили сучасне обладнання і створили комфортні умови для лікарів та пацієнтів.

Як повідомляє Миколаївська міська рада, тепер містяни можуть отримати знімки високої якості за короткий час, бо процедура триває кілька хвилин.

Міський голова Олександр Сєнкевич оглянув новий рентгенкабінет та розповів, що цей проєкт реалізували завдяки поєднанню зусиль міської влади та держави.

«З місцевого бюджету виділили кошти для того, щоб зробити ремонт в приміщенні. А держава придбала сучасний рентгенапарат», — сказав Олександр Сєнкевич.

У Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет з сучасним обладнанням. Фото: Миколаївська міська рада

Директорка лікарні Марія Грачова додала, що медичний кабінет відповідає усім стандартам, зокрема, стандартам доступності.

«У цьому рентгенкабінеті забезпечено доступ для людей з інвалідністю, вони без перешкод можуть потрапити сюди і зробити рентгенологічне дослідження», — розповіла вона.

У Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет з сучасним обладнанням. Фото: Миколаївська міська рада

Також Марія Грачова підкреслила, що рентгенапарат — цифровий і є один з кращих, а вся система автоматизована. Він робить усі рентгендослідження, зокрема, знімки кісток, легень, черевної порожнини та черепа. Знімок одразу з’являється на моніторі, і його можна друкувати або зберігати на цифрові носії. Якщо потрібно, знімок надішлють пацієнту на смартфон.

У Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет з сучасним обладнанням. Фото: Миколаївська міська рада

Олександр Сєнкевич зазначив, що цього року на території лікарні реалізують ще один важливий проєкт. Планують відремонтують приміщення, де розташують діагностичний центр.

Рентгенкабінет працює щодня з 08:00 до 16:00. Дослідження проводять безкоштовно за направленням сімейного лікаря.

У Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет з сучасним обладнанням. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет з сучасним обладнанням. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет з сучасним обладнанням. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет з сучасним обладнанням. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаївській лікарні № 1 відкрили оновлений рентгенологічний кабінет з сучасним обладнанням. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, медичні заклади в Миколаївській області отримають частину з 300 сучасних наркозно-дихальних апаратів, які МОЗ України закупило в межах проєкту зі Світовим банком.