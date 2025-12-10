  • середа

Знята в Одесі короткометражка здобула головну нагороду Європейської кіноасоціації

Короткометражний фільм «Віддалені наслідки» режисерки Катерини Молокопєєвої, знятий в Одесі під час повітряних тривог і вибухів, отримав головну нагороду Європейської кіноасоціації Ardélion у категорії «Найкращий короткометражний фільм».

Про це повідомили в ДержКіно України.

Одеська короткометражка здобула головну нагороду Європейської кіноасоціації Ardélion. Фото: ДержкіноОдеська короткометражка здобула головну нагороду Європейської кіноасоціації Ardélion. Фото: Держкіно
Зазначається, що стрічка стала єдиною українською роботою, представленою на великому екрані церемонії, де її зустріли тривалими оплесками понад 500 учасників події.

Фільм розповідає про людей, які пережили війну та втратили рідних. У ньому немає бойових сцен — лише тиша та емоційний простір, у якому звучать наслідки пережитого. Один із військових після перегляду написав: «Ми всі трьохсоті».

Над проєктом працювали: сценаристка Оксана Присяжнюк (Ксенія Заставська), операторка Аліса Кузнецова та продюсерка Наталя Делієва.

— Коли світ бачить нашу правду — ми стаємо сильнішими. Кожна перемога в культурі наближає нас до Головної Перемоги, — зазначила Наталя Делієва.

Перемога в Ardélion стала сьомою нагородою «Віддалених наслідків». Перший показ стрічки відбувся просто неба на фронті — військові дивилися її з планшета. Згодом фільм представили на антивоєнному фестивалі в Естонії, після чого він побував на показах у США, Німеччині, Румунії, Італії, Нідерландах та на Кіпрі.

Раніше повідомлялось, що за три тижні прокату фільм Павла Острікова «Ти — космос» зібрав 37,7 мільйонів гривень. Першого вікенду касові збори становили майже 9 мільйонів гривень.

