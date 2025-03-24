У Миколаєві запрошують на виставку про парфумерну історію міста

Миколаївський обласний краєзнавчий музей запрошує на унікальну виставку «Миколаїв парфумерний», яка познайомить відвідувачів із багатовіковою історією ароматів. Захід відбудеться 28 березня о 14:00, вхід на відкриття вільний.

Як повідомляють організатори, гості дізнаються про старовинні парфумерні традиції, побачать рідкісні флакони та дізнаються про легендарну фабрику «Червоні вітрила».

Також буде представлена історія лабораторії Іоселя-Арона Кучука, що ще у 1920-х роках виготовляла мила, креми та парфуми. Окремий розділ виставки присвячений сучасним миколаївським брендам, які продовжують парфумерну справу.

Афіша заходу. Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Нагадаємо, що колекція Миколаївського обласного краєзнавчого музею поповнилась десятьма унікальними панно заслуженої майстрині народної творчості Тетяни Базилевської-Барташевич.