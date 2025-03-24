  • понеділок

    24 березня, 2025

  • 10.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 10.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві запрошують на виставку про парфумерну історію міста

Миколаївський обласний краєзнавчий музей запрошує на унікальну виставку «Миколаїв парфумерний», яка познайомить відвідувачів із багатовіковою історією ароматів. Захід відбудеться 28 березня о 14:00, вхід на відкриття вільний.

Як повідомляють організатори, гості дізнаються про старовинні парфумерні традиції, побачать рідкісні флакони та дізнаються про легендарну фабрику «Червоні вітрила».

Також буде представлена історія лабораторії Іоселя-Арона Кучука, що ще у 1920-х роках виготовляла мила, креми та парфуми. Окремий розділ виставки присвячений сучасним миколаївським брендам, які продовжують парфумерну справу.

Афіша заходу. Миколаївський обласний краєзнавчий музейАфіша заходу. Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Нагадаємо, що колекція Миколаївського обласного краєзнавчого музею поповнилась десятьма унікальними панно заслуженої майстрині народної творчості Тетяни Базилевської-Барташевич. 

Останні новини про: Культура

У Миколаєві відкривають клуб українського кіно в просторі «Затишно Space»
У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської
У Миколаєві відкрили книгарню однієї з найбільших українських мереж «Книгарня «Є»
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук
новини

У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині стало на 9% менше ФОПів із найманими працівниками

Світлана Іванченко
новини

Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

Даріна Мельничук

Останні новини про: Культура

У Миколаєві відкрили книгарню однієї з найбільших українських мереж «Книгарня «Є»
У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської
У Миколаєві відкривають клуб українського кіно в просторі «Затишно Space»

Україна та США обговорили припинення атак на порти Одещини, Миколаївщини та Херсонщини, — ОП

На Миколаївщині знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ

36 хвилин тому

Голова села на Миколаївщині визнав себе винним у корупції: суд покарав його «донатом» на ЗСУ в мільйон гривень

Головне сьогодні