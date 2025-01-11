Колекція Миколаївського краєзнавчого музею поповнилася 10 панно
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- Світлана Іванченко
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13:50, 11 січня, 2025
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Колекція Миколаївського обласного краєзнавчого музею поповнилась десятьма унікальними панно заслуженої майстрині народної творчості Тетяни Базилевської-Барташевич.
Як зазначили у музеї, в фондах вже зберігаються понад 20 робіт майстрині. Роботи створені у техніці ручного перебірного ткацтва.
«Даровані панно — це вагомий внесок у розвиток, збереження та популяризацію української культурної спадщини. Музейники щиро вдячні пані Тетяні за її неоціненну підтримку та творчий внесок. Ці роботи без сумніву стануть прикрасою багатьох майбутніх виставок», — йдеться у повідомленні.
Роботи майстрині поєднують традиції ручного ткацтва з сучасними художніми прийомами. Вона черпає натхнення з творчості Тараса Шевченка, української історії, природи, а також із легенд рідного краю.
Нагадаємо, що у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка старовинних санок, серед яких — експонати, датовані кінцем ХІХ століття.
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