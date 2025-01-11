Колекція Миколаївського краєзнавчого музею поповнилася 10 панно

Колекція Миколаївського обласного краєзнавчого музею поповнилась десятьма унікальними панно заслуженої майстрині народної творчості Тетяни Базилевської-Барташевич.

Як зазначили у музеї, в фондах вже зберігаються понад 20 робіт майстрині. Роботи створені у техніці ручного перебірного ткацтва.

Панно майстрині Тетяни Базилевської-Барташевич. Фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей Панно майстрині Тетяни Базилевської-Барташевич. Фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей Панно майстрині Тетяни Базилевської-Барташевич. Фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей

«Даровані панно — це вагомий внесок у розвиток, збереження та популяризацію української культурної спадщини. Музейники щиро вдячні пані Тетяні за її неоціненну підтримку та творчий внесок. Ці роботи без сумніву стануть прикрасою багатьох майбутніх виставок», — йдеться у повідомленні.

Роботи майстрині поєднують традиції ручного ткацтва з сучасними художніми прийомами. Вона черпає натхнення з творчості Тараса Шевченка, української історії, природи, а також із легенд рідного краю.

Панно майстрині Тетяни Базилевської-Барташевич. Фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Панно майстрині Тетяни Базилевської-Барташевич. Фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Панно майстрині Тетяни Базилевської-Барташевич. Фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Нагадаємо, що у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка старовинних санок, серед яких — експонати, датовані кінцем ХІХ століття.