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У Миколаєві відреставрували старовинні санчата

У Миколаєві відреставрували старовинні санчата, фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музейУ Миколаєві відреставрували старовинні санчата, фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей

У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка старовинних санок, серед яких – експонати, датовані кінцем ХІХ століття.

Як повідомляє пресслужба Миколаївського обласного краєзнавчого музею, головний артефакт — відреставровані санчата, передані музею у подарунок відвідувачем.

«Найстарші та найгарніші санки в колекції датуються кінцем ХІХ століття. Вони нагадують зменшену копію кінних саней. За легендою, ці санки були виготовлені одеським ковалем, який працював на заїжджому дворі. На днищі інших санок зберігся рік виготовлення «1901» та частково видиме прізвище й ім’я господаря», – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві відреставрували старовинні санчата, фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музейУ Миколаєві відреставрували старовинні санчата, фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей
У Миколаєві відреставрували старовинні санчата, фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музейУ Миколаєві відреставрували старовинні санчата, фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей
У Миколаєві відреставрували старовинні санчата, фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музейУ Миколаєві відреставрували старовинні санчата, фото: Миколаївський обласний краєзнавчий музей

Також зазначається, що ще одні санки, виготовлені наприкінці 40-х років ХХ століття, створені з фанери та дощечок. 

«Післявоєнні роки були важкими, тому використовували найдоступніші матеріали, а санки здебільшого майстрували власноруч. У 60-90-х роках минулого століття радянська промисловість розпочала масове виробництво санок. Вони були дуже міцними, зручними та легкими, навіть маленька дитина могла їх везти», – додали в пресслужбі Миколаївського обласного краєзнавчого музею.

Процес оцифрування 

В Миколаєві оцифрують понад 1000 старих листівок і фотографій кінця ХІХ — першої половини ХХ століття з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Це унікальні вуличні світлини старого міста, фотокартки з сімейних архівів відомих родин Миколаєва та задокументовані сюжети різних історичних подій в житті регіону.

Проєкт з оцифрування паперових експонатів реалізує Платформа MY ART у партнерстві з «Агенцією розвитку Миколаєва» за фінансової підтримки Стабілізаційного фонду культури та освіти Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut в Україні.

Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею зазначають, що музейна колекція налічує понад  390 тисяч предметів зберігання. І це тільки частка основного фонду. Група зберігання друкованих та рукописних паперових документів і фотографій — це десятки тисяч предметів. І всі вони потребують оцифрування.

 

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