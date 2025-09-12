Вже 55 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Данія виділить €375 мільйонів на підтримку стійкості України

Голова МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен . Фото: сайт Міністерства закордонних справ ДаніїГолова МЗС Данії Ларс Льокке Расмуссен . Фото: сайт Міністерства закордонних справ Данії

Данія запускає масштабну програму підтримки України Ukraine Transition Programme з бюджетом у 375 мільйонів євро (близько 181 мільярдів гривень).

Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен під час спільного брифінгу в Києві з першим заступником міністра закордонних справ України Андрієм Сибігою, передає «МикВісті» з посиланням на «Укрінформ».

— Сьогодні ми представляємо нову програму, яка є найбільшою та найамбітнішою за всю історію данської підтримки розвитку. Її мета — зміцнити стійкість України, допомогти задовольнити базові потреби населення, підтримати «зелений» перехід, створити кращі умови для розвитку приватного сектору та сприяти демократичним і інституційним реформам, важливим для вступу до ЄС, — наголосив Расмуссен.

Він також підкреслив, що Данія надалі розвиватиме співпрацю і у сфері оборони: данські компанії посилюватимуть роботу з українськими партнерами, а український бізнес заохочуватимуть створювати виробництво в Данії.

— Ми вже маємо прорив: компанія Firepoint оголосила про запуск виробничих ліній у Данії. Переконаний, що й інші українські компанії підуть цим шляхом. Це принесе користь обом країнам, — зазначив очільник данського МЗС.

Нагадаємо, «МикВісті» раніше писали, що ЄС надасть Україні додаткові €40 млн для підготовки до зими.

