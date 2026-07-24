На Миколаївщині виявили незаконну вирубку дерев на понад ₴500 млн
-
- Таміла КсьонжикКореспондент
-
На Миколаївщині під час природоохоронних заходів виявили незаконну порубку та пошкодження 457 дерев у захисній лісосмузі вздовж автодороги Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Розрахована сума збитків перевищує пів мільйона гривень.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
На ділянці від села Костянтинівка до міста Нова Одеса інспектори зафіксували спилювання 36 дерев, а також пошкодження ще 421 дерева, серед яких акація, горіх, клен, ясен та інші породи.
На обстеженій території виявили дерева зі спиляними стовбурами, обдертою корою та зламаними гілками.
За попередніми даними, на цьому відрізку дороги проводить капітальний ремонт ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія». Матеріали за цим фактом екоінспекція вже направила до правоохоронних органів.
Нагадаємо, що невідомі особи незаконно зрубали 16 дубів у лісосмузі біля села Кримка Первомайського району Миколаївської області, завдавши збитків на понад 300 тисяч гривень.
Останні новини про: Миколаївщина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.