На Миколаївщині виявили незаконну вирубку дерев на понад ₴500 млн

Незаконна вирубка дерев на Миколаївщині. Фото ДЕІ Південно-Західного округу

На Миколаївщині під час природоохоронних заходів виявили незаконну порубку та пошкодження 457 дерев у захисній лісосмузі вздовж автодороги Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв». Розрахована сума збитків перевищує пів мільйона гривень.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

На ділянці від села Костянтинівка до міста Нова Одеса інспектори зафіксували спилювання 36 дерев, а також пошкодження ще 421 дерева, серед яких акація, горіх, клен, ясен та інші породи.

Незаконна вирубка дерев на Миколаївщині. Фото ДЕІ Південно-Західного округу

На обстеженій території виявили дерева зі спиляними стовбурами, обдертою корою та зламаними гілками.

За попередніми даними, на цьому відрізку дороги проводить капітальний ремонт ТОВ «Європейська дорожньо-будівельна компанія». Матеріали за цим фактом екоінспекція вже направила до правоохоронних органів.

Незаконна вирубка дерев на Миколаївщині. Фото ДЕІ Південно-Західного округу

Нагадаємо, що невідомі особи незаконно зрубали 16 дубів у лісосмузі біля села Кримка Первомайського району Миколаївської області, завдавши збитків на понад 300 тисяч гривень.