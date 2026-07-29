Побиття дівчинки бабусею в супермаркеті на Миколаївщині: мати повернулася в Україну та забирає дитину
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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Мати дівчинки, яку бабуся побила в супермаркеті у Вознесенську на Миколаївщині, повернулася в Україну та подала заяву про повернення доньки на власне виховання.
Про це повідомила Служба у справах дітей Вознесенської міської ради.
Начальниця Служби у справах дітей Вознесенської міської ради Жанна Тичинська розповіла, що з матір'ю провели профілактичну роботу. За її словами, жінці пояснили, що дитина перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах та постраждала внаслідок жорстокого поводження.
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Фахівці провели з жінкою профілактичну розмову та взяли родину на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах.
Жанна Тичинська зазначила, що родині нададуть соціальний супровід, допоможуть влаштувати дитину до дитячого садка та сприятимуть у працевлаштуванні матері. Також розглядають питання про позбавлення батьківських прав батька дівчинки, який проживає окремо, ухиляється від сплати аліментів і не бере участі у вихованні доньки.
— Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження, сподіваємося, що бабуся понесе покарання відповідно до чинного законодавства України, —зазначила Жанна Тичинська.
Нагадаємо, що інцидент стався 23 липня в одному із супермаркетів Вознесенська на Миколаївщині. На відео з камер спостереження було зафіксовано, як 48-річна жінка декілька разів вдарила трирічну онуку по обличчю та сідницях, а також смикала її за волосся. Про випадок правоохоронцям повідомив очевидець.
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