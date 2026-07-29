 Побиття дівчинки бабусею в супермаркеті на Миколаївщині: мати повернулася в Україну та забирає дитину

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Головна Новини Інциденти 12:10, 29 липня, 2026

Побиття дівчинки бабусею в супермаркеті на Миколаївщині: мати повернулася в Україну та забирає дитину

Бабуся побила онуку у супермаркеті у Вознесенську. Скриншот з відеоБабуся побила онуку у супермаркеті у Вознесенську. Скриншот з відео

Мати дівчинки, яку бабуся побила в супермаркеті у Вознесенську на Миколаївщині, повернулася в Україну та подала заяву про повернення доньки на власне виховання.

Про це повідомила Служба у справах дітей Вознесенської міської ради.

Начальниця Служби у справах дітей Вознесенської міської ради Жанна Тичинська розповіла, що з матір'ю провели профілактичну роботу. За її словами, жінці пояснили, що дитина перебуває на обліку як така, що опинилася у складних життєвих обставинах та постраждала внаслідок жорстокого поводження.

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Фахівці провели з жінкою профілактичну розмову та взяли родину на облік як таку, що перебуває у складних життєвих обставинах.

Жанна Тичинська зазначила, що родині нададуть соціальний супровід, допоможуть влаштувати дитину до дитячого садка та сприятимуть у працевлаштуванні матері. Також розглядають питання про позбавлення батьківських прав батька дівчинки, який проживає окремо, ухиляється від сплати аліментів і не бере участі у вихованні доньки.

— Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження, сподіваємося, що бабуся понесе покарання відповідно до чинного законодавства України, —зазначила Жанна Тичинська.

Нагадаємо, що інцидент стався 23 липня в одному із супермаркетів Вознесенська на Миколаївщині. На відео з камер спостереження було зафіксовано, як 48-річна жінка декілька разів вдарила трирічну онуку по обличчю та сідницях, а також смикала її за волосся. Про випадок правоохоронцям повідомив очевидець.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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