 Жителя Вознесенська засудили до 6 років за побиття знайомого

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Головна Новини Правосуддя 22:01, 27 липня, 2026

Жителя Вознесенська засудили до 6 років за побиття знайомого

Ілюстративне фото суду. Фото istockphotoІлюстративне фото суду. Фото istockphoto

54-річного жителя Вознесенська засудили до 6 років позбавлення волі за побиття знайомого. Чоловік завдав потерпілому понад 6 ударів руками та ногами по голові, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.

Про це повідомили у Вознесенській окружній прокуратурі.

Інцидент стався у травні 2026 року під час спільного застілля. Між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. За даними прокуратури, обвинувачений побив знайомого.

Судово-медична експертиза встановила, що потерпілий отримав тяжкі та небезпечні для життя травми.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 121 КК України та призначив йому 6 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Варто нагадати, що на Миколаївщині правоохоронці вилучили з родини трирічну дівчинку після того, як у соцмережах з'явилося відео, на якому її б'є бабуся.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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