Жителя Вознесенська засудили до 6 років за побиття знайомого
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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54-річного жителя Вознесенська засудили до 6 років позбавлення волі за побиття знайомого. Чоловік завдав потерпілому понад 6 ударів руками та ногами по голові, спричинивши тяжкі тілесні ушкодження.
Про це повідомили у Вознесенській окружній прокуратурі.
Інцидент стався у травні 2026 року під час спільного застілля. Між чоловіками виникла сварка, яка переросла в бійку. За даними прокуратури, обвинувачений побив знайомого.
Судово-медична експертиза встановила, що потерпілий отримав тяжкі та небезпечні для життя травми.
Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 121 КК України та призначив йому 6 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.
Варто нагадати, що на Миколаївщині правоохоронці вилучили з родини трирічну дівчинку після того, як у соцмережах з'явилося відео, на якому її б'є бабуся.
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