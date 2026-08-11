 У Миколаєві дослідили 70 проб повітря: в 25 виявили перевищення норм забруднення повітря

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Головна Новини Екологія 12:09, 11 серпня, 2026

У Миколаєві дослідили 70 проб повітря: в 25 виявили перевищення норм забруднення повітря

У Миколаєві дослідили 70 проб повітря. Ілюстративне фото: ГлавкомУ Миколаєві дослідили 70 проб повітря. Ілюстративне фото: Главком

Минулого тижня фахівці перевірили якість атмосферного повітря у контрольних точках Миколаєва уздовж автомагістралей. Із 70 відібраних зразків у 25 зафіксували перевищення допустимого рівня окремих забруднювальних речовин.

Про результати лабораторних досліджень повідомили у Миколаївському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

У Центральному районі міста виявили перевищення допустимих концентрацій пилу недиференційованого за складом, фенолу та вуглецю оксиду.

«Водночас результати досліджень засвідчили, що в усіх контрольних точках концентрації діоксиду азоту, сірчистого ангідриду та озону не перевищували встановлених гранично допустимих норм», — повідомили у центрі.

Окрім якості атмосферного повітря, фахівці також перевіряли шумове навантаження вздовж автомагістралей у Центральному районі Миколаєва. За тиждень вони дослідили вісім проб шуму, і в усіх випадках зафіксували перевищення допустимих рівнів.

Раніше повідомлялося, що в Миколаєві та Миколаївському районі провели перевірку якості повітря. У 45 зі 160 досліджених проб зафіксували перевищення деяких забруднювальних речовин, зокрема в Інгульському районі.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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