Суд частково зняв арешт з майна очаківського екскомандира 73-го центру: родині повернуть тепловізор та телефон сина

Судді Ірина Боброва, Інна Притуляк та Вадим Гаврасієнко, фото: «МикВісті»

Заводський районний суд Миколаєва частково зняв арешт з майна обвинуваченого у державній зраді екскомандира 73-го морського центру ССО та посадовця Очаківської міськради Едуарда Шевченка. Йдеться про мобільний телефон його 16-річного сина та тепловізор.

Колегія суддів прийняла відповідне рішення у четвер, 24 жовтня, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Клопотання про зняття арешту з мобільного телефону Redmi, оптичного пристрою Pulsar, мисливських рушниць та нагородного пістолету подав сам Шевченко. Він пояснив суду, що жоден з арештованих предметів не є речовим доказом у його справі.

— Нічого з вказаного не є доказом моєї вини. Єдине, що Cлужба безпеки намагалась виставити мою мисливську зброю, як склад незареєстрованої зброї. Я прошу все це повернути, щоб дружина могла все продати, щоб у сімʼї були гроші, на які вони житимуть. Єдиним годувальником в родині був я, а я вже майже два роки у вʼязниці. У неї немає навіть грошей на зиму придбати дрова, — сказав Едуард Шевченко.

Прокурор Антон Малюк, фото: «МикВісті»

На засіданні прокурор Антон Малюк зазначив, що на телефоні дійсно не було виявлено слідів злочину. Єдине, що було встановлено на телефоні — листування сина з батьком, якому він відправив відео, на якому були зображені чоловік та жінка. У відповідь на це Едуард Шевченко надіслав синові «похвальне повідомлення».

Виявилось, що це були кадри стеження за родиною ексвійськового.

— Я так розумію, що це була ситуація, коли Шевченко зафіксував нібито спостереження працівниками СБУ за ним, — сказав прокурор. — Не Шевченко, а його 16-річний син, який побачив, що ходить хтось і слідкує за машиною. Вони сиділи в автомобілі з молодшим братом. Я сказав: «Сину, з машини не виходити, я підʼїду, розберусь». Син сфотографував і відправив. Потім виявилось, що це зі Служби безпеки слідкували за моїми дітьми, — відповідає прокуророві Шевченко.

Після цього прокурор звернув увагу суду, що у подальшому Шевченко розповідав про факт стеження за ним у розмові із представниками РФ.

Так само Едуард Шевченко наголосив і знятті накладеного арешту на тепловізор та зброю.

— Ви вже в матеріалах справи бачили по наявності мисливської зброї, що я мисливець. Тепловізор не військовий, його купувала моя дружина. У матеріалах справи він не проходить, як речовий доказ. Я прошу це повернути, аби моя сімʼя могла це продати і якось існувати, — наголосив Шевченко.

Сторона звинувачення підтвердила, що речові докази не містять сліди злочину і не інкримінують вину Шевченка. Арешт був накладений у рамках статті 111, яка передбачає конфіскацію, з метою стягнення в дохід держави після рішення суду про вину звинуваченого.

За рішенням колегії суддів клопотання обвинуваченого було задовільнено, але частково. Під арештом суду лишились мисливська зброя та нагородний пістолет Едуарда Шевченка.

Справа Едуарда Шевченка

Розгляд справи Едуарда Шевченка, якого звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, розпочався 6 лютого. Чоловіка затримали у березні 2023 року за фактом державної зради.

Він не тільки очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті, а й був командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів.

В інтерв’ю журналістам він негативно відзивався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців.

На засіданні 27 травня суд розглядав процес проведення обшуку в помешканні обвинуваченого. Однак, крім темного екрана, побачити нічого було неможливо через відсутність в домі світла.

4 червня суд розглянув обшуки в помешканні батька офіцера Головного управління Генштабу РФ, який повʼязаний зі справою про вербування мера Очакова.

Як зі справою про держзраду повʼязаний мер Очакова?

Під час затримання Едуарда Шевченка у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати мера Сергія Бичкова.

За даними слідства, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

Сам мер майже завжди був закритим для спілкування зі ЗМІ. Коментуючи це, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».