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Суд дав 12 років миколаївцю, який зливав дані про військові катери: так він хотів «приблизити перемогу Росії»

Олександра Абрамова затримали у Радсаді у лютому 2024 року. Фото: Миколаївська обласна прокуратураОлександра Абрамова затримали у Радсаді у лютому 2024 року. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Жителя Миколаєва Олександра Абрамова визнали винним у розповсюдженні інформації місць дислокації ЗСУ та у запереченні збройної агресії. Йому дали 12 років увʼязнення.

Такий вирок ухвалив Заводський районний суд Миколаєва, пишуть «МикВісті».

З повідомлень, які 31-річний чоловік надсилав росіянам, стає відомо, що він працював раніше у службі з надзвичайних ситуацій, а після — працював на доставці води. 

На звʼязок із особою на імʼя «Людмила» він вийшов у січні 2024 року. При чому усі листування він вів, перебуваючи у селі Радісний Сад, біля місцевого «Будинку побуту». Росіяни просили надавати дані щодо місць дислокації українських військових на території Миколаєва. На співпрацю Абрамов погодився і почав поширювати відомості розташування ЗСУ, вказуючи їх місцезнаходження на Google Maps.

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Він передав дані про знаходження військових на території військового шпиталю та ТОВ «Нібулон». На території останнього він детально вказував, де базувались катери, термінали і цехи. 

Крім того, у матеріалах суду вказується, що чоловік розумів, що вчиняє протиправні дії, і заперечував у проросійських чатах військову агресію проти України:

«Людей жаль, ВСУ нет — они сами захотели защищать киевский режим и бизнесы олигархов. У России цель себя обезопасить и помочь русскоговорящему народу Яркий пример — это Крым, Северодонецк, Лисичанск, Соледар, Мариуполь Во всех этих городах Россия строит дома, школы больницы, садики, создаёт рабочие места и выплачивает пособия…», — писав Абрамов.

В проросійському чаті «На самом деле в Николаеве» він стверджував, що «Україна вбивала дітей Донбасу».

На суді чоловік свою вину не визнав, і заявив, що нічого протиправного не вчиняв, а вся інформація знаходилась в загальнодоступному доступі. Крім того, він заявив, що не знав, що на території «Нібулону» перебували військові.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 3 статті 114-2, частиною 1,3 статті 436-2 Кримінального Кодексу України. Олександра Абрамова засуджено до 12 років вʼязниці.

Нагадаємо, про затримання миколаївця стало відомо 22 лютого 2024 року.

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