У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн
11:30, 18 листопада, 2025
-
Голова Заводського районного суду Миколаєва Сергій Щербина придбав новий кроссовер люксового сегменту Land Rover Range Rover Sport. Покупка коштувала 4,5 мільйона гривень.
Відповідні дані він вніс у свою декларації, що опублікована у Єдиному державному реєстрі, пишуть «МикВісті».
Автомобіль був придбаний 30 жовтня у харківської компанії ТОВ «АВТО ГРАФ М». Машина 2024 року випуску обійшлась посадовцю у 4 мільйони 598 тисяч гривень.
Це не єдина автівка, якою володіє суддя. Ще з 2021 року він є власником Land Rover Range Rover Evoque, а його дружина Світлана — Land Rover Range Rover Sport.
Зазначимо, що ще у червні цього року Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації Сергія Щербини за 2021 рік, в якій були виявлені недостовірні дані. Зокрема завищення готівкових заощаджень більш ніж на 1 мільйон гривень.
