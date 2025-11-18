  • вівторок

Клуб

У декларації голови суду Миколаєва зʼявилась машина преміум-класу за ₴4,5 млн

Голова Заводського районного суду Сергій Щербина. Фото: Новости NГолова Заводського районного суду Сергій Щербина. Фото: Новости N

Голова Заводського районного суду Миколаєва Сергій Щербина придбав новий кроссовер люксового сегменту Land Rover Range Rover Sport. Покупка коштувала 4,5 мільйона гривень.

Відповідні дані він вніс у свою декларації, що опублікована у Єдиному державному реєстрі, пишуть «МикВісті».

Автомобіль був придбаний 30 жовтня у харківської компанії ТОВ «АВТО ГРАФ М». Машина 2024 року випуску обійшлась посадовцю у 4 мільйони 598 тисяч гривень.

Скриншот з сайту Єдиного державного реєстру деклараційСкриншот з сайту Єдиного державного реєстру декларацій

Це не єдина автівка, якою володіє суддя. Ще з 2021 року він є власником Land Rover Range Rover Evoque, а його дружина Світлана — Land Rover Range Rover Sport.

Автомобіль Land Rover Range Rover Sport, модель 2024 року випускуАвтомобіль Land Rover Range Rover Sport, модель 2024 року випуску

Зазначимо, що ще у червні цього року Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації Сергія Щербини за 2021 рік, в якій були виявлені недостовірні дані. Зокрема завищення готівкових заощаджень більш ніж на 1 мільйон гривень.

Читайте також: Мільйонні зарплати, сотні тисяч готівкою, нова нерухомість та машини: що задекларували голови судів Миколаєва у 2024 році?

