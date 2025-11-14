На Миколаївщині 422 особи вказали в деклараціях дохід понад ₴1 млн

На Миколаївщині понад 400 осіб вказали в деклараціях дохід понад 1 млн грн. Ілюстративне фото: «НикВести»

Станом на 1 листопада цього року платники податків Миколаївської області, які зобов'язані були подати декларації про майновий стан і доходи, подали майже три тисячі звітів.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

За даними відомства, громадянами задекларовано до сплати понад 167 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Ця сума більш ніж у 3,5 раза перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Також зросли надходження військового збору: задекларували майже 14 мільйонів гривень, що на понад 6,5 мільйона гривень більше, ніж торік.

Крім того, 422 жителі області подали декларації з доходами, що перевищують один мільйон гривень. Це на 112 осіб більше, ніж торік. Вони задекларували майже 150 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та понад 9 мільйонів гривень військового збору.

