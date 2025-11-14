  • пʼятниця

    14 листопада, 2025

  • 7.3°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 7.3° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині 422 особи вказали в деклараціях дохід понад ₴1 млн

На Миколаївщині понад 400 людей вказали у деклараціях дохід понад 1 млн грн. Ілюстративне фото: «НикВести»На Миколаївщині понад 400 осіб вказали в деклараціях дохід понад 1 млн грн. Ілюстративне фото: «НикВести»

Станом на 1 листопада цього року платники податків Миколаївської області, які зобов'язані були подати декларації про майновий стан і доходи, подали майже три тисячі звітів.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

За даними відомства, громадянами задекларовано до сплати понад 167 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Ця сума більш ніж у 3,5 раза перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Також зросли надходження військового збору: задекларували майже 14 мільйонів гривень, що на понад 6,5 мільйона гривень більше, ніж торік.

Крім того, 422 жителі області подали декларації з доходами, що перевищують один мільйон гривень. Це на 112 осіб більше, ніж торік. Вони задекларували майже 150 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб та понад 9 мільйонів гривень військового збору.

Раніше повідомлялося, що Баштанська міська рада призначила службове розслідування через можливе порушення вимог антикорупційного законодавства — несвоєчасне подання щорічних декларацій за 2021-2023 роки.

Останні новини про: Миколаївщина

Уряд виділив Миколаївщині ₴70 млн на «першочергові потреби»
Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴9 млрд податків за 10 місяців
У Березанці після рішення суду відремонтували укриття в районній лікарні
Реклама

Читайте також:

новини

Миколаївські аграрії отримали понад ₴400 млн державної підтримки у 2025 році

Анна Гакман
новини

«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі

Катерина Середа
новини

«Ніхто не хоче цим займатися»: у Заводському районі Миколаєва заміна табличок з новими назвами вулиць затримується через брак підрядників

Анна Гакман
новини

Миколаївські парки просять дозволу взяти в кредит ₴43 млн, щоб купити машини для прибирання

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

У Березанці після рішення суду відремонтували укриття в районній лікарні
Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴9 млрд податків за 10 місяців
Уряд виділив Миколаївщині ₴70 млн на «першочергові потреби»

Райффайзен Банк планує завершити продаж Миколаєву історичної трамвайної підстанції

У Первомайську понад 40% лікарів — пенсіонери: громада готує програму для молодих медиків

3 години тому

Підстав для спилу немає: екологи перевірили дуби з мітками біля «Зорі» у Миколаєві

Головне сьогодні