Міськрада Баштанки проводить службове розслідування через несвоєчасно подані декларації — щодо кого, не розголошують

Будівля Баштанської міської ради. Фото: пресслужба мерії

Баштанська міська рада призначила службове розслідування через можливе порушення вимог антикорупційного законодавства — несвоєчасне подання щорічних декларацій за 2021–2023 роки.

Як вказано у розпорядженні міського голови, підставою для цього стало подання Баштанської окружної прокуратури від 14 жовтня.

Щодо кого ведеться розслідування — невідомо, інформація в документі засекречена.

Для перевірки міськрада сформувала комісію на чолі з керуючим справами виконкому Олександром Зюзьком. До складу також увійшли заступник міського голови Олександр Васильєв, фахівці юридичного та кадрового підрозділів та інші уповноважені працівники. За результатами комісія має скласти акт і подати його меру. Розслідування триватиме два місяці.

Сам документ підписано секретарем міської ради Інною Гомерською. Як відомо, Баштанський районний суд відсторонив від посади міського голову Олександра Берегового, обраного від політичної партії «Слуга народу».

Про те, що підозру оголошено мерові Баштанки Олександру Береговому стало відомо 19 серпня з повідомлення генерального прокурора України Руслана Кравченка. Його підозрюють у розтраті 1,2 мільйона гривень на закупівлі одягу для військовослужбовців. У разі доведення вини йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.

Під час першого судового засідання Олександру Береговому стало зле. Мер вийшов із СІЗО наступного дня після рішення суду про арешт від 3 вересня. Як писали «МикВісті», заставу за нього внесла його дружина Єлизавета Берегова.