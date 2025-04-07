Мільйонні зарплати, сотні тисяч готівкою, нова нерухомість та машини: що задекларували голови судів Миколаєва?

Доходи голів судів Миколаєва за 2024 рік. Інфографіка МикВісті

Голови судів міста Миколаєва оприлюднили декларації за 2024 рік. Заробітні плати деяких з них за рік виросли на понад 200-300 тисяч гривень.

Відповідна інформація опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій Національного агентства з запобігання корупції, пишуть «МикВісті».

Центральний районний суд: Галина Подзігун

Голова Центрального районного суду Галина Подзігун

У декларації голови Центрального суду Миколаєва Галини Подзігун у порівнянні з 2023 роком не змінилося нічого, крім заробітної плати, яка виросла на 381 тисячу гривень. Торік отримала трохи більше 2 мільйонів гривень.

Вона вказала, що з 2010 року родина має право на користування квартирою на 118 квадратних метрів у Миколаєві, яка є власністю міської ради.

Галина Подзігун має недобудований будинок у Миколаєві площею 180,9 квадратних метрів у власності зі своїм чоловіком суддею Заводського районного суду Вадимом Гаврасієнком. А також в декларації жінки вказаний гараж площею 21 квадратний метр.

В листопаді 2022 року суддя придбав у Миколаєві квартиру площею 93 квадратних метри. А також земельну ділянку площею 18 233 квадратних метри у селі Яблунівка на Черкащині вартістю 37 тисяч гривень. Чоловік є власником земельної ділянки у Миколаєві на 600 квадратних метрів з 2003 року. У Черкаській області він також має квартиру у спільній власності на 50,6 квадратних метрів.

Готівкою подружжя має 204 600 доларів. Ще понад 200 тисяч гривень є на їх банківських рахунках.

Заводський районний суд: Сергій Щербина

Голова Заводського районного суду Сергій Щербина

Майже незмінною лишилась і декларація голови Заводського районного суду. Сергій Щербина, як і торік, вказав, що не володіє ніякою нерухомістю. Зате власницею квартири у Миколаєві площею 206,8 квадратних метрів, що коштувала 455 тисяч гривень, та у Києві площею 47,2 квадратних метри вартістю 1,1 мільйон гривень є його дружина Світлана. Ще одну квартиру в Одесі дружина орендує разом із дітьми.

Щербина з 2021 року їздить на Land Rover Range Rover Evoque, а його дружина на Range Rover Sport.

А в 2024 році батько судді Віктор Щербина придбав собі Volkswagen ID.4 Crozz 2023 року, якою користується і Сергій Щербина. Хоч вартість машини у декларації посадовець не вказав, але середня ціна такої автівки на українському ринку до 35 тисяч доларів.

Торік виросла і зарплата голови суду — він отримав 1 582 204 гривень, на 262 тисячі гривень більше, ніж у 2023 році. Також він задекларував 24 878 заробітної плати в юридичній академії в Одесі. Готівкою посадовець має 3,3 мільйони гривень, ще 36 798 гривень збережені у нього на банківському рахунку.

Корабельний районний суд: Яна Чернявська

Голова Корабельного районного суду Яна Чернявська

У спільній власності із чоловіком голова Корабельного районного суду Яна Чернявська має лише квартиру у Миколаєві, якою подружжя володіє з 2007 року.

У 2024 році посадовиця придбала собі новенький Toyota Yaris за 1 мільйон 172 тисячі 325 гривень.

24 лютого 2022 року батько чоловіка Чернявської придбав автомобіль Toyota RAV4 2021 року випуску, яка коштувала на той момент 1,3 мільйона гривень.

За 2024 рік Яна Чернявська отримала 1,4 мільйони гривень доходу, подарунок у розмірі 50 тисяч гривень від свого чоловіка Сергія Коваля та 320 тисяч доходу від відчуження рухомого майна.

Її чоловік, суддя Господарського суду Миколаєва, отримав майже 1,5 мільйонів гривень та 53 тисячі гривень страхових виплат. Готівкою подружжя зберігає 7 тисяч доларів, ще близько 22 тисяч гривень вони зберігають на банківських рахунках.

19 листопада 2024 року посадовиця взяла кредит на суму 668 104 гривень. 31 грудня подружжя взяло чотири кредити на суму 853 870 гривень і ще один на 72 500 доларів.

Інгульський районний суд: Вʼячеслав Кокорєв

Новопризначений голова Інгульського районного суду Вʼячеслав Кокорєв

Вʼячеслав Кокорєв став головою Інгульського (колишній Ленінський, — прим.) суду у квітні 2025 року. Суддя вів справу про нанесення тяжкої черепно-мозкової травми відомому тренеру з боксу Сергію Корчинському. Минулого року він ухвалив вирок обвинуваченому — він відпустив Карена Саркісяна, помʼякшивши йому вирок.

У декларації за 2024 рік суддя вказав будинок у селі Чорнобаївка на Херсонщині, звідки він родом, площею 78 квадратних метрів. На момент придбання у 2003 році дім коштував 10 600 гривень. У Чорнобаївці він володіє також двома земельними ділянками.

У власності родини судді з 1996 року є квартира у Херсоні площею 52,4 квадратних метри. У 2023 році дружина Ольга придбала квартиру у Миколаєві вартістю 706 030 гривень, а у 2024 квартиру у Миколаєві купила її тітка за 987 тисяч гривень. Цією нерухомістю, згідно декларації, користується уся родина Кокорєва.

«Власник квартири рідна тітка дружини декларанта, яка тимчасово проживає у квартирі, яка належить дружині декларанта», — вказано у декларації.

Реклама

Сам суддя торік купив три земельні ділянки у селі Центральне у Шевченківській громаді загальною сумою у майже 159 тисяч гривень.

У Кокорєва два автомобілі Nissan Leaf, який він купив у 2016 році, та Chevrolet Bolt EV, придбаний у 2020 році.

На посаді судді Інгульського суду минулого року він отримав 1,2 мільйона гривень заробітної плати. Також він отримав спадок від Галини Петруші у розмірі 158 866 гривень та вказав дохід від надання майна в оренду вартістю 35 259 гривень.

Зазначимо, що і матір судді, і його дружина отримували кошти як підтримку для ВПО. Наприклад, Ользі Кокорєвій Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської ОВА нарахував трохи більше 12 тисяч гривень. А матір отримала допомогу від Данської ради у справах біженців — 22 тисячі гривень.

Нагадаємо, голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський отримав понад 11 тисяч гривень соціальних виплат від Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради.