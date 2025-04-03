Голова апеляційного суду Миколаєва заробив майже ₴3 млн за рік і отримав від мерії ₴11 тис. соцвиплат

Голова суду Ігор Лівінський. Фото: Миколаївський апеляційний суд

Голова Миколаївського апеляційного суду Ігор Лівінський отримав понад 11 тисяч гривень соціальних виплат від Департаменту праці та соціального захисту населення міської ради.

Такі дані вказані у його декларації, опублікованій в Єдиному державному реєстрі декларацій Національного агентства з запобігання корупції, пишуть «МикВісті».

На посаді голови суду торік він отримав 2 мільйони 977 тисяч 496 гривень — в середньому на місяць він отримував 248 тисяч гривень. Це майже на 86 тисяч гривень більше, ніж минулого року.

Також він задекларував 11 тисяч 279 гривень соціальних виплат від Миколаївської міської ради та пенсію у розмірі 92 тисяч 856 гривень.

Скриншот з декларації голови суду

Інших суттєвих змін у декларації немає. З 2020 року Ігор Лівінський володіє у Миколаєві двома квартирами на 124,6 квадратних метри та 72 квадратних метри загальною вартістю у 2,1 мільйон гривень, а також гаражем площею 17,2 квадратних метри.

У власності дружини Оксани Лівінської задекларована квартира площею 48,70 квадратних метри та земельна ділянка на 2500 квадратних метри. Лівінський їздить на Toyota Camry 2018 року випуску вартістю 770 тисяч гривень.

Готівкою голова суду зберігає 42 тисячі 400 доларів і 4 840 євро, його дружина — 8 тисяч доларів. На банківському рахунку Ігор Лівінський має 226 тисяч 354 гривні, 1 938 доларів та 490 євро.

Згідно декларації, ще 3 750 доларів він позичив Наталі Копецькій.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Господарського суду Миколаївської області.