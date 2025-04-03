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Вища рада правосуддя відправила у відставку суддю Господарського суду Миколаївщини

Зала суд. Фото: «МикВісті»Зала суд. Фото: «МикВісті»

Вища рада правосуддя відправила у відставку ще двох суддів, які самі подали заявки. Серед них суддя з Миколаївщини.

Про це повідомляє «Закон і Бізнес».

Зазначається, що в обох суддів вистачило стажу та відсутні дисциплінарні порушення. Тому Вища рада правосуддя погодила відставку. Зокрема, згідно із поданими заявами у відставку звільнено:

  • Валентину Семенюк  — з посади судді Кам’янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області;
  • Ольгу Смородінову — з посади судді Господарського суду Миколаївської області.

Також повідомляється, що з початку року вже звільнено 68 суддів, із них 49 — у відставку, одного — за власним бажанням, а ще 18 були позбавлені посад за вчинення істотного дисциплінарного проступку або через непроходження кваліфікаційного оцінювання.

Нагадаємо, що у січні цього року Вища рада правосуддя звільнила суддю Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Олександра Мельничука.

Також раніше Вища рада правосуддя звільнила суддю Южноукраїнського міського суду Олену Волкову за дисциплінарні проступки та порушення етичних норм. 

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