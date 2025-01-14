Вища рада правосуддя звільнила двох суддів: серед них суддя з Миколаївщини
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- Анна Гакман
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18:59, 14 січня, 2025
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Вища рада правосуддя звільнила суддю Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Олександра Мельничука.
Як повідомляє «Закон і Бізнес», рішення ухвалено під час засідання ВРП.
Загалом Вища рада правосуддя, розглянувши чергові заяви про відставку, визначилась зі звільненням двох суддів. Крім Олександра Мельничука, з посади судді Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області у відставку звільнено Маркіяна Самсіна.
Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя звільнила суддю Южноукраїнського міського суду Олену Волкову за дисциплінарні проступки та порушення етичних норм.
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