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Вища рада правосуддя звільнила двох суддів: серед них суддя з Миколаївщини

Суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Олександр Мельничук (праворуч), фото з сайту Судова влада УкраїниСуддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Олександр Мельничук (праворуч), фото з сайту Судова влада України

Вища рада правосуддя звільнила суддю Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Олександра Мельничука.

Як повідомляє «Закон і Бізнес», рішення ухвалено під час засідання ВРП. 

Загалом Вища рада правосуддя, розглянувши чергові заяви про відставку, визначилась зі звільненням двох суддів. Крім Олександра Мельничука, з посади судді Кам’янка-Бузького районного суду Львівської області у відставку звільнено Маркіяна Самсіна.

Нагадаємо, раніше Вища рада правосуддя звільнила суддю Южноукраїнського міського суду Олену Волкову за дисциплінарні проступки та порушення етичних норм. 

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