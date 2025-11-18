У майже половині перевірених декларацій посадовців Миколаївщини знайшли неточності

Мера Первомайська викрили на недостовірному декларуванні у понад 5,3 млн грн. Ілюстративне фото: Миколаївська обласна прокуратура

У жовтні 2025 року Національне агентство з питань запобігання корупції, під час повних перевірок декларацій, виявило порушення на 430 мільйони гривень. На Миколаївщині неточності знайшли у 8 із 17 декларацій — це 47%.

Як повідомили у пресслужбі відомства, провели 108 повних перевірок декларацій, відібраних за ризикоорієнтованим підходом. Порушення були виявлені в кожній із них. Зокрема, у 61 декларації були ознаки недостовірних даних на понад 417,2 мільйона гривень, а у двох — необґрунтованих активів на понад 13 мільйонів.

У відомстві нагадали, що у жовтні ДБР повідомили про підозру міському голові Первомайська Олегу Демченку за декларування недостовірних відомостей на понад 5,3 мільйона гривень.

Зазначається, що НАЗК передало до правоохоронних органів 31 висновок про недостовірність даних у деклараціях і два матеріали до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо необґрунтованих активів.

Серед найбільш резонансних випадків виділили декларації директора департаменту фінансів Одеської ОДА. За 2022 рік у нього виявили ознаки необґрунтованих активів на понад 7,3 мільйони гривень і недостовірних відомостей на понад 3,1 мільйона, а за 2023 рік — недостовірні дані ще на 5,5 мільйони. Посадовець не задекларував 37 земельних ділянок вартістю понад 2,2 мільйона гривень, які належать його неповнолітньому сину, та не підтвердив походження коштів для їх придбання і збільшення готівкових заощаджень на понад 855 тисяч гривень. НАБУ вже долучило ці матеріали до кримінального провадження.

Також за результатами перевірки колишнього заступника начальника Південного офісу Держаудитслужби за 2023 рік знайшли недостовірні відомості більш ніж на 4,6 мільйона гривень. Посадовець не зміг підтвердити законність походження готівки понад 4,4 мільйона гривень і зазначив недостовірні дані щодо криптовалюти. ДБР розпочало кримінальне провадження за цими фактами.

Загалом за десять місяців 2025 року провели 846 повних перевірок декларацій. У 843 з них знайшли порушення, а у 58% — ознаки недостовірних відомостей, незаконного збагачення, необґрунтованих активів чи інших порушень антикорупційного законодавства.

Найбільше недостовірних даних серед декларацій посадовців Дніпропетровської області, де порушення виявили у 70 із 90 перевірених документів (78%). У Житомирській області — у 9 із 12 декларацій (75%), у Хмельницькій — у 28 із 38 (74%), у Кіровоградській — у 10 із 14 (71%), у Закарпатській — у 16 із 23 (70%). В Одеській області порушення встановили у 32 із 67 перевірених декларацій (48%), а в Миколаївській — у 8 із 17 (47%).

Раніше повідомлялось, що міський голова Первомайська Олег Демченко, якому вручили підозру у недостовірному декларуванні, відвідав міжнародну конференцію ReBuild Ukraine у Варшаві.