Після 5 років слухань суд звільнив від покарання чиновника ДЖКГ Миколаєва, який брав відкати за підписання актів на роботи, яких не було

Суддя Заводського районного суду Альона Темнікова звільнила від покарання фахівця технагляду Департаменту ЖКГ Миколаївської міської ради Олексія Баришева, який був затриманий правоохоронцями 26 травня 2020 року на отриманні хабаря (т. зв. «відкату»).

Понад 5 років дана справа слухалась судом 30 червня 2025 року суд оголосив вирок, а 31 липня він вступив у законну силу, повідомляють «МикВісті».

Слідством встановлено, що посадовець брав «відкат» у 1% від вартості підряду, також перед підписанням актів він вимагав від підприємця виконати роботи хоча б на 50%, а також надати «подячні листи» від ЖЕКів або ОСББ: «Це обов’язково. Тобто щоб потом не було розмов, що щось зробили або не зробили».

Про затримання посадовця повідомляв особисто міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

«Як повідомив мені Сергій Коренєв, біля будівлі Департаменту ЖКГ за підозрою в отриманні неправомірної вигоди був затриманий співробітник технагляду. Дякую поліції за виявлення корупції», — коментував ці події 26 травня 2020 року Миколаївський міський голова.

Про затримання посадовця повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич. Скриншот з Facebook-сторінки

За два тижні до цього, 13 травня 2020 року, правоохоронці негласно записали розмову підприємця та посадовця, яка дослівно відтворена у матеріалах кримінальної справи та розголошена в суді. Учасники розмови обговорюють, чи не будуть керівники ДЖКГ Сергій Коренєв з Олександром Брижатим проти підписання актів, де роботи насправді ще не виконані.

Чиновник: Хорошо, что от меня требуется?

Підприємець: Надо как-то этот вопрос… Ч: Конкретно, что ты хочешь?

П: Акты подписать. Ч: С кем-то из нашего руководства дружишь? Брыжатый, Коренев?

П: Ну так, с Брыжатым более-менее, щас посмотрим… Ч: Ты ж понимаешь, как я рискую, б***, и меня ж, не дай Бог, если проверка, меня ж никто не… Ух ты, у меня была когда-то такая машина….

Перед самим затримання й передачею «відкату» 26 травня об 11:29 відбулась ще одна розмова, яка наведена у матеріалах суду. Вона відбувається у автомобілі, куди сідає співробітник технагляду та запитує у підприємця, чи є гарантії, що невиконані роботи не буде перевіряти Олександр Брижатий?

Чиновник: Угу, хорошо, такой вопрос, какие-то гарантии есть, что это всё никто, никогда по крайней мере проверять не будет? Со стороны Брыжатого я имею ввиду.

Підприємець: Ну естественно.

За матеріалами справи, підприємець дав хабар за підписання актів виконаних робіт на замовлення Департаменту ЖКГ. Мова йде про три договори:

ремонт під’їзду на проспекті Героїв України (район Тернівського кільця),

заміна водопостачання у підвалі на проспекті Центральному, 256

ремонт під’їзду на проспекті Героїв України, 107-А.

З тексту вироку виходить, що «таксу» в 1–3% на цих ремонтах підприємцю озвучили ще у 2019 році.

Публікуємо продовження розмови перед затриманням, де обговорювались умови підписання акту:

Чиновник: Значит, смотри что мне от тебя надо. По всем, если я подписываю, ну гипотетически подписываю все объекты… Підприємець: Угу. Ч: Мне надо со всех домов письма, где ОСМД, где ЖЕК… П: Благодарности? Ч: Это обязательно. То есть чтоб потом не было что вот сделали — не сделали. Надо чтоб хотя бы на 50% на каждом объекте было сделано и рабочие там находились, не так что 50 процентов сделано…

Далі у розмові згадується «Таня», яка теж працює у керівному складі Департаменту ЖКГ та перебуває під слідством через підрядників, які отримують бюджетні замовлення, але не завершують роботи.

Чиновник: У меня вот сейчас такой товарищ ОСОБА_12, он очень (нецензурний вислів) нашей начальнице. Она сейчас под следствием. Собственно куча объектов недоделанных, куча недоработок. И это всё на уровне Коренева и выше. Неприятно. … Ч: «А скажи, а чё ты не успеваешь вовремя?»

П: «Финансовые вопросы сейчас стоят».

Ч: Жадность — жадностью. Я понимаю, моя жадность меня может где-то погубить, тьфу-тьфу-тьфу. Ну, б***, честно, страшно.

П: Та…

Ч: Тебе-то как подрядчик штраф заплатишь — и всё, а мне ж сидеть. Я открытым текстом с тобой говорю. Мне проще, чтоб было всё сделано и без денег. В принципе, ты окна на 8-го Марта сделал, претензий нет, всё нормально. Но вот как есть, у меня (називає прізвище іншого підрядника, — прим.) и куча недоделок и потерялся. И Таня под следствием — страшно. Хорошо, я эти подпишу, отдам Саше. Если выпендриваться не будет, накладную потом поднесу.

Наразі не відомо про якого «Сашу» йшла мова. Тоді заступником керівника Департаменту ЖКГ був, наприклад, Олександр Брижатий. Чи вдалось «Саші» викрити намагання підлеглого підписати акт виконаних робіт, де 50% були незроблені — невідомо.

Підсумок справи, яку суд розглядав 5 років, наступний:

Співробітник технагляду ДЖКГ визнаний винним у тому, що брав хабар 6000 грн (1% від суми трьох підрядів)

Його звільнено від покарання сплатити штраф 17 тисяч гривень та позбавлення права займати відповідні посади (у зв`язку із закінченням строків давності)

6000 грн повернуті підприємцю, який платив «відкат»

Сергій Коренєв перейшов з ДЖКГ на роботу віцемером та відповідає за відбудову Миколаєва

Олександр Брижатий перейшов з ДЖКГ на роботу заступника керівника КП «Миколаївські парки» та відповідає за озеленення Миколаєва.

Ані сторона обвинувачення, ані слідство не намагалось оскаржити вирок, тож він вступив у законну силу 31 липня 2025 року.

Наразі відносно співробітників одного з комунальних підприємств, яке входить у сферу Департаменту ЖКГ, також розслідуються корупційні справи, зокрема щодо КП «ГДМБ», де у привласненні бюджетних коштів на закупівлі 65 шаф керування вуличним освітленням на суму понад 5,3 мільйона гривень, у чому підозрюють посадовця підприємства Сергія Бездольного та бізнесмена Василя, який постачав обладнання Миколаєву. Також нещодавно керівнику комунального підприємства «Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва» Олександру Урсолову оголосили про підозру.