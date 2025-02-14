«Коли ми зайдемо в Очаків, він буде мером і далі?». У суді над спецпризначенцем Шевченком заслухали розмову Бичкова із росіянами

У справі обвинуваченого у державній зраді екскомандира 73-го морського центру ССО та посадовця Очаківської міськради Едуарда Шевченка заслухали фрагмент діалогу мера Сергія Бичкова з російською стороною. Розмова відбувалась під наглядом представників Служби безпеки України.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Зазначимо, що і сам Едуард Шевченко, і мер Очакова Сергій Бичков говорили з Сергієм Колесніковим. Він, як вказується у матеріалах слідства, є офіцером російської розвідки.

На засіданні у вівторок, 11 лютого, Едуард Шевченко назвав ці розмови «радіогрою», яку він мав вести під тиском силовиків.

У Заводському суді заслухали фрагменти розмов із представниками російської розвідки. Фото: «МикВісті»

Перша така розмова Шевченка і Колеснікова датується від 1 лютого 2023 року, коли про затримання публічно ще не було відомо. Представник ГРУ повідомив Шевченкові, що з «його другом» (так називають у розмовах мера Очакова) хоче поговорити «великий шеф» на імʼя Микола Миколайович.

— Хто цей генерал?, — питає Едуард Шевченко. — Це наш безпосередній начальник. Він нормальний мужик, правильний, — відповідає Колесніков. — Микола Миколайович, який телефонуватиме, з ним можна говорити нормально. Він людина розуміюча і ситуацію, і обстановку. Без усіляких там, вибач, ви*бонів. Він чекає, коли йому зателефонувати.

У наступному дзвінку російський офіцер попросив передати так зване прохання від «генерала».

— Усі ми нормальні люди, у кожного свої можливості. Якщо він (генерал, — прим.) буде якесь питання задавати, і якщо він (мер Сергій Бичков, — прим.) розуміє, що не зможе відповісти, нехай не тягне час. Хай каже, що це не його компетенція, — сказав Колесніков.

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Крім того, через Шевченка просили передавати питання для Бичкова, до яких той мав підготуватись.

— Людина (так званий генерал, який мав говорити з Бичковим, — прим.) хоче конкретно знати, що після того, як Очаків стане нашим… Він у подальшому хоче бути мером? Чи може хоче щось інше? Які побажання у нього?, — поцікавився Сергій Колесніков.

Вже 7 лютого 2023 року під наглядом СБУ пройшла розмова між мером Сергієм Бичковим та Сергієм Колесніковим.

Публікуємо увесь діалог:

— Ви за питанням, яке передавав мій знайомий (йдеться про Едуарда Шевченка, — прим.)?, — питає мер Очакова. — Так. Як повернеться він (мова знову йде про генерала, який мав говорити з Бичковим, — прим.) вам зателефонує. Просив передати таку інформацію, подумайте, що б ви могли відповісти на його питання. Перше, що ви хочете побачити від нас, коли ми прийдемо? Чим ви хочете займатись? І друге. Чим ви можете нам допомагати?, — питає Колесніков. — А ви представляєте його, того, хто мені телефонував?, — уточнює Бичков. — Так точно. — А хто ви взагалі? Скажіть, бо я не володію інформацією. У мене лише ті дані, які передавав наш спільний знайомий. — Працівник служби Миколай Миколайович, капітан першого рангу. — Зрозуміло. Він мені коротко сказав, що буде генерал такий-то, ГРУ і тд. — У мене таке питання. Це ваш особистий телефон? — Так, він в мене один, інших не маю. — Якщо можна, тоді візьміть сімку, яка до вас не стосується. — У мене немає такої. — Попросіть, наш друг зробить. — Добре, вирішимо. Скажіть, а з тих питань, що ви мені сказали, я так зрозумів, що стосується тоді, коли ви будете там.... Щоб підтвердити ваші повноваження, що у вашій компетенції, я можу передати прохання через вас? — Дивлячись, яке прохання. — Можна припинити обстріл мого міста? Його скоро не буде. Вже місяць його рівняють з землею. — Не в компетенції. — Я розумію, що одна людина не може приймати рішення, коли триває… війна. Моє прохання можна озвучити? Для мене це важливо. — Я озвучу прохання сьогодні. — Я матиму відповідь, коли говоритиму з ним? — Так. Я завтра повідомлю, коли він приїде. — Ви теж зрозумійте, що у вас у місті багато непотрібних гостей. — Дивіться, у вас свої задачі, у мене, як у мера, свої. Я хочу розуміти, чи є у людей якісь повноваження чи ні? Ви мене пробачте, але я навіть не знаю, з ким я спілкуюсь. Може ваш знайомий більше знає, краще. Я нікого не знаю, ні вас, Сергію Олександровичу, ні Миколу Миколайовича. На тій стороні може бути хто завгодно. І, як каже наш спільний знайомий, коли він представляється незнайомим людям «майор Чангайбук». Отак і в нас. Як мер, як офіційне лице, я передав своє прохання, мене це тривожить. — Зрозумів. Сьогодні докладу.

Обвинувачений у держзраді Едуард Шевченко на засіданні 11 лютого. Фото: «МикВісті»

Після розмови з мером Бичковим він набрав Едуарда Шевченка. Представник РФ сказав, що його насторожила поведінка очаківського мера, який поставив дзвінок на гучний звʼязок.

— Я вчора пояснив, що людина на передовій. Він сказав: «Не питання, але в мене є прохання». Просив зупинити обстріл Очакова. А я кажу, що у вас багато непроханих гостей. Сказав, що нікуди діти їх не може, — каже Колесніков. — Він дійсно нікуди не може їх діти, — відповідає Шевченко. — Та всі це розуміють. — Він не впливає на військову ситуацію. Його переживання за місто зрозумілі, він за нього відповідає, там живе його мама, теща, знайомі. — Це було прохання, не вимога. А, ще що мене збентежило — телефон був на гучному звʼязку. — Що це означає? — Ну, не роблять зазвичай так, коли розмовляють. І телефон, що ти скинув, це його особистий. Його слухають однозначно. Я йому сказав взяти сімку. — Ти ж розумієш, що я на його думки не впливаю.

Справа Едуарда Шевченка

Розгляд справи Едуарда Шевченка, якого звинувачують у співпраці з російськими спецслужбами, розпочався 6 лютого. Про затримання чоловіка за фактом державної зради стало відомо у березні 2023 року.

Він не тільки очолював відділ міськради Очакова, що відповідає за безпеку у місті, а й свого часу був командиром 73-го морського центру спецпризначення, ветераном АТО та кавалером державних орденів.

В інтерв’ю журналістам він негативно відгукувався про роки своєї служби у лавах ЗСУ, через несправедливий рівень забезпечення військовослужбовців.

На засіданні 27 травня суд розглядав процес проведення обшуку в помешканні обвинуваченого. Однак, крім темного екрана, побачити нічого було неможливо через відсутність в домі світла.

4 червня суд розглянув обшуки в помешканні батька офіцера Головного управління Генштабу РФ, який повʼязаний зі справою про вербування мера Очакова.

У жовтні суд частково зняв арешт з майна обвинуваченого. Йдеться про мобільний телефон його 16-річного сина та тепловізор.

Як зі справою про держзраду повʼязаний мер Очакова?

Під час затримання Едуарда Шевченка у березні 2023 року СБУ повідомили, зокрема, і про те, що він намагався завербувати мера Сергія Бичкова.

За даними слідства, коли Едуард Шевченко займав посаду керівника відділу охорони та спостереження управління ЖКГ Очаківської міської ради, він отримав завдання від Сергія Колеснікова завербувати мера для лояльного відношення. У безпосередньому спілкуванні з Бичковим у міськраді Шевченко сказав, що з мером хочуть поспілкуватись представники РФ.

«Остерегается очень сильно. Предложил через меня», — відзвітував він тоді Колеснікову після спілкування з очаківським мером.

Вже після затримання Едуард Шевченко заявив, що здивований релізом СБУ, в якому вказано, що він намагався завербувати працювати на росіян мера Сергія Бичкова.

Заступник голови ради громадського контролю Бюро економічної безпеки України Денис Жело прокоментував відсутність претензій у правоохоронців до мера Очакова Сергія Бичкова, колегу якого затримали на державній зраді. За словами Дениса Жело, міський голова Очакова Сергій Бичков «дружив по всіх напрямках з агентом російської розвідки Едуардом Шевченко».

Сам Едуард Шевченко відзначив, що вважає Сергія Бичкова найбільш ефективним мером з усіх, що були в Очакові.

Сам мер майже завжди був закритим для спілкування зі ЗМІ. Коментуючи це, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім припустив, що Сергій Бичков не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».