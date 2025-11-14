  • пʼятниця

    14 листопада, 2025

  • 8.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 8.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Березанці після рішення суду відремонтували укриття в районній лікарні

У селищі Березанка, що на Миколаївщині в районній лікарні завершили капітальний ремонт укриття, яке розраховане на 270 людей.

Роботи провели після позову прокуратури та рішення суду, повідомили в обласному відомстві.

Стан укриття в районній лікарні Березанки до ремонту. Фото: Миколаївська обласна прокуратураСтан укриття в районній лікарні Березанки до ремонту. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
Стан укриття в районній лікарні Березанки після ремонту. Фото: Миколаївська обласна прокуратураСтан укриття в районній лікарні Березанки після ремонту. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

За інформацією прокуратури, укриття відремонтували, обладнали необхідними засобами безпеки, рятувальники визнали його готовим до використання за призначенням.

«Завдяки цьому, пацієнти лікувального закладу та мешканці населеного пункту мають можливість отримати належний захист у разі небезпеки обстрілів», — йдеться у повідомленні прокуратури.

Раніше повідомлялось, в Миколаївській ОВА переконані, що ґрунтові води не завадять будівництву укриття для дитячого паліативного центру у Миколаєві.

Останні новини про: Миколаївщина

Таврійський розпис з Миколаївщини внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України
Уряд виділив Миколаївщині ₴70 млн на «першочергові потреби»
Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴9 млрд податків за 10 місяців
Реклама

Читайте також:

новини

«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі

Катерина Середа
новини

«Ніхто не хоче цим займатися»: у Заводському районі Миколаєва заміна табличок з новими назвами вулиць затримується через брак підрядників

Анна Гакман
новини

Миколаївські парки просять дозволу взяти в кредит ₴43 млн, щоб купити машини для прибирання

Аліна Квітко
новини

«Поки трагедії не буде, нічого не вирішується», — жителі багатоповерхівки у Миколаєві скаржаться на послуги управляючої компанії

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴9 млрд податків за 10 місяців
Уряд виділив Миколаївщині ₴70 млн на «першочергові потреби»
Таврійський розпис з Миколаївщини внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України

В Асоціації міст наполягають на змінах в держбюджет-2026, щоб залишити ПДФО в громадах

Райффайзен Банк планує завершити продаж Миколаєву історичної трамвайної підстанції

4 години тому

Миколаївські парки просять дозволу взяти в кредит ₴43 млн, щоб купити машини для прибирання

Аліна Квітко

Головне сьогодні