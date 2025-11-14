У Березанці після рішення суду відремонтували укриття в районній лікарні

У селищі Березанка, що на Миколаївщині в районній лікарні завершили капітальний ремонт укриття, яке розраховане на 270 людей.

Роботи провели після позову прокуратури та рішення суду, повідомили в обласному відомстві.

Стан укриття в районній лікарні Березанки до ремонту. Фото: Миколаївська обласна прокуратура Стан укриття в районній лікарні Березанки після ремонту. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

За інформацією прокуратури, укриття відремонтували, обладнали необхідними засобами безпеки, рятувальники визнали його готовим до використання за призначенням.

«Завдяки цьому, пацієнти лікувального закладу та мешканці населеного пункту мають можливість отримати належний захист у разі небезпеки обстрілів», — йдеться у повідомленні прокуратури.

