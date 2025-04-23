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Україна не погодиться на тимчасове перемир’я і ніколи не поступиться Кримом, — Свириденко

Юлія Свириденко, фото: me.gov.uaЮлія Свириденко, фото: me.gov.ua

Під час зустрічі з міжнародними партнерами у Лондоні українська делегація озвучила незмінну позицію щодо врегулювання війни.

Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко у своїх соцмережах.

Зокрема, вона підкреслила, що Україна відкрита до переговорів, але не на умовах капітуляції. Жодна домовленість не повинна створювати для Росії передумов для перегрупування сил і подальшої ескалації. Першим кроком до миру має стати повне припинення вогню — на всіх фронтах: на землі, в повітрі та на морі. Якщо Росія обмежиться короткочасною паузою, Україна відповідатиме симетрично.

Міністерка також зазначила, що українське суспільство не прийме варіант «замороженого конфлікту», представлений як мир, і не визнає анексію Криму.

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Окремо вона наголосила на питанні безпеки: якщо вступ до НАТО не відбудеться, країна потребує чітких та ефективних гарантій, які будуть здатні зупинити будь-яку подальшу агресію і забезпечити стабільний мир.

Зустріч у Лондоні

23 квітня у Лондоні була запланована зустріч представників України, Великої Британії, Франції та США, для обговорення потенційних варіантів завершення війни в Україні.

За інформацією New York Post, з посиланням на анонімні джерела серед американських чиновників, Сполучені Штати прагнуть досягти повного припинення бойових дій найближчим часом.

Водночас, Вашингтон пропонує фактичне замороження конфлікту — з тим, щоб окуповані регіони залишалися під контролем Росії. У матеріалі також зазначалося, що США розглядають можливість визнання російської юрисдикції над Кримом як частини більш масштабної мирної угоди.

Очікувалося, що Київ надасть офіційну відповідь на ці пропозиції саме під час лондонської зустрічі 23 квітня. У разі досягнення згоди між Україною, США та європейськими країнами, домовленості могли б бути передані російській стороні для подальших переговорів.

Однак у день переговорів стало відомо, що державний секретар США Марко Рубіо не прибуде до Лондона. Це спричинило перенесення зустрічі міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини. Замість неї пройшли перемовини на рівні високопосадовців п’яти країн.

За даними Sky News, «зниження рівня дипломатії» пов’язане з посиленням тиску з боку команди Дональда Трампа на Київ і Москву з метою досягнення припинення вогню.

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