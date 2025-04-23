Українська делегація прибула в Лондон на переговори з представниками Європи і США

Андрій Сибіга, Андрій Єрмак та Рустем Умеров у Джидді. Фото: AP/Saul Loeb

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга прибули у Лондон для зустрічей з представниками США, Франції, Британії та Німеччини.

Про це повідомив Глава Офісу президента Андрій Єрмак.

«Як і домовились у Парижі, зустрінемося з американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям. Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру», — написав Андрій Єрмак.

Він повідомив, що на зустрічах обговорять способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.

Раніше міністри закордонних справ Великої Британії, США, Франції та Німеччини перенесли заплановану на 23 квітня зустріч у Лондоні.

Нагадаємо, що Сполучені Штати передали Україні документ, який містить «остаточну» мирну пропозицію, що передбачає фактичне визнання частини окупованих територій за Росією, включно з Кримом. У документі, який передали українським чиновникам у Парижі, пропозиція названа ініціативою президента Дональда Трампа. США заявили, що вийдуть з переговорного процесу, якщо не буде досягнуто згоди найближчим часом.