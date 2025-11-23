Європа наполягає, щоб Миколаївщині повернули Кінбурнську косу у новому контрплані, — WP

На горизонті видніється окупована російськими військовими Кінбурнська коса, фото «МикВісті»

Європейські лідери розробили свої пропозиції щодо мирного врегулювання війни в Україні. Вони передбачають відновлення контролю Києвом ключових стратегічних об’єктів без обмежень для Збройних сил України.

Про це пише The Washington Post з посиланням на копію документа, отриману виданням.

Як відомо, 22 листопада президент США Дональд Трамп посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той може або погодитися на мирну пропозицію Білого дому до Дня подяки 27 листопада, або «продовжувати битися від усього свого маленького серця».

Цей коментар, зроблений журналістам у Вашингтоні, є частиною кампанії Білого дому щодо примусу Києва до прийняття «мирного плану», який, на думку критиків, є вигідним виключно для Москви. План вимагає від України низки неприйнятних поступок, зокрема відмови від території та суттєвого скорочення Збройних сил, а також заборону на присутність військ НАТО на українській території.

Водночас, Трамп натякнув на певну гнучкість. На запитання, чи є це його остаточною пропозицією, він відповів: «Ні».

«Я хотів би досягти миру. Це мало статися давно… Ми намагаємося покласти цьому край. Так чи інакше, ми повинні це закінчити», — заявив Дональд Трамп.

На полях зустрічі G20 у Йоганнесбурзі у суботу, 22 листопада, понад десяток європейських лідерів, включно з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном, розробили контрпропозицію.

У спільній заяві лідери назвали оригінальний план США «основою, яка вимагатиме додаткової роботи», наголосивши на своєму занепокоєнні.

«Ми стурбовані запропонованими обмеженнями на Збройні сили України, які залишили б Україну вразливою до майбутніх нападів», — йдеться у заяві.

Європейська пропозиція, згідно з документом, містить три ключові відмінності від американського плану:

Жодних обмежень на ЗСУ: ЄС наполягає, що Київ має зберегти право на повноцінну обороноздатність, щоб не залишитися вразливим. Повернення контролю над критичною інфраструктурою: Україна повинна відновити контроль над Запорізькою атомною електростанцією, Каховською дамбою та забезпечити вільні переходи через Дніпро. Також Київ має повернути контроль над Кінбурнською косою. Територіальні питання — після припинення вогню: Пропозиція Європи не передбачає відведення українських військ з Донбасу як обов’язкову передумову для укладення миру.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Досі у Миколаївській області залишаються окупованими всього три населені пункти, які знаходяться на території Кінбурнської коси. Йдеться про такі населені пункти:

село Василівка. До повномасштабної війни населення становило 382 особи;

село Покровка. До повномасштабної війни населення становило 229 осіб;

село Покровське. До повномасштабної війни населення становило 177 осіб.

28-пунктний «мирний план» від США

Новий американський «мирний план» щодо врегулювання російсько-української війни почали напрацьовувати під час неформальних перемовин представників США та Росії в Маямі наприкінці минулого місяця. У результаті документ із 28 пунктів обговорили спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та російський перемовник Кирило Дмитрієв.

За даними Financial Times, план передбачає низку вимог до України, зокрема відмову від решти територій Донбасу, включно з районами, які нині контролює Київ, а також суттєве — удвічі — скорочення чисельності Збройних сил. Крім того, проєкт містить пропозицію відмовитися від ключових видів озброєння та погодитися на обмеження американської військової допомоги. Документ також передбачає визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки».

Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Серед основних положень запропонованого плану:

Крим, Донецька та Луганська області де-факто визнаються російськими, у тому числі й США.

Лінія фронту в Херсонській і Запорізькій областях фіксується як фактичний кордон.

Відведення ЗСУ з частини Донеччини та створення демілітаризованої буферної зони.

Відмова від вступу до НАТО, закріплена в Конституції України, та гарантія Альянсу не розглядати членство Києва в майбутньому.

Обмеження чисельності української армії до 600 тисяч військових.

Поетапне зняття санкцій із Росії та можливість економічної співпраці між США та РФ.

Запорізька АЕС переходить під контроль МАГАТЕ, а вироблена електроенергія розподіляється порівну між Україною та Росією.

Повна амністія для всіх сторін за дії, вчинені під час війни.

Проведення виборів в Україні через 100 днів після укладення угоди.

Створення «Ради миру» на чолі з Дональдом Трампом, яка має контролювати виконання домовленостей.

Окремо документ включає масштабний інвестиційний пакет для відбудови України, створення фондів розвитку, фінансування інфраструктурних проєктів, а також повернення Росії до світової економіки та можливе відновлення її участі у форматі G8.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що за цим планом і США, і Україна, і Росія «отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

Водночас російська сторона стверджує, що офіційних пропозицій від США щодо завершення війни не отримувала.