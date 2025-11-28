Time назвав 100 найважливіших фото 2025 року: п’ять із них — з України

Цей матеріал вже прочитали більше 2,000 відвідувачів

Дим від російського обстрілу над полем соняшників на Запоріжжі. Фото: Дмитро Смольєнко / Укрінформ

Американський журнал Time оприлюднив добірку зі 100 головних фотографій 2025 року. У списку — ключові події світу: війна в секторі Гази, протести у Стамбулі, лісові пожежі в Каліфорнії, похорон Папи Франциска та обрання нового понтифіка Льва XIV, церемонія «Оскар», природні катастрофи та інші знакові моменти року.

Рейтинг опублікований на сайті видання. До нього також увійшли п’ять фотографій, знятих в Україні — частина з них містить чутливий контент.

Українка спасає домашніх тварин у Харкові. Фото: Девід Гуттенфельдер / The New York Times

Так, на знімку Максима Смольєнка від 8 липня видно густий дим над соняшниковим полем у Запорізькій області після російського обстрілу. А фотограф Девід Гуттенфельдер зафіксував момент, коли жінка рятує своїх домашніх тварин, тікаючи від вибухів у Харківському районі 24 липня.

На світлині Костянтина Ліберова — рятувальник, який надає допомогу постраждалій біля будинку в Києві після ракетного удару 28 серпня. Євген Малолєтка зняв поранену жінку, яка сидить біля свого пошкодженого російським авіаударом будинку в Києві 24 квітня.

Робітники працюють з технікою на титановому карʼєрі в Житомирській області. Фото: Роман Піліпей / AFP

Роман Піліпей зафіксував робітників на відкритому титановому руднику в Житомирській області 28 лютого — попри війну там триває робота.

