«Дні світла»: фотовиставку про день визволення Херсона представили на Миколаївщині

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

У пʼятницю, 14 листопада, на Миколаївщині представили фотопроєкт херсонського фотокореспондента та військовослужбовця Антона Балана «Дні світла» — про перші дні визволення Херсона з окупації.

Фотографії представили в арт-центрі села Святомиколаївка, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Антон Балан — український фотокореспондент, фотохудожник і дизайнер з Херсона. Раніше він співпрацював із регіональними медіа, Міською адміністрацією Херсона та працював фотографом в обласній універсальній науково-технічній бібліотеці імені Олеся Гончара. Зараз він військовослужбовець за контрактом у Збройних силах України.

Мати фотографа, Світлана Балан, розповіла, що на початок повномасштабного вторгнення син був резервістом Територіальної оборони Херсона. Зранку 24 лютого і до 1 березня він виконував накази з оборони міста, а після окупації підрозділ розпустили.

— Мій син був у складі ТРО Херсона й брав участь у бойових діях до 1 березня, а потім підрозділ розформували. Їм сказали: «Розійдіться і чекайте — наші будуть звільняти, ви будете допомагати». Але звільнення затягнулося на вісім місяців, і виїхати ми не могли. Уже наприкінці цього періоду командир попередив сина: «Я твій телефон не давав, але можуть бути провокації», тому звʼязку майже не було. Коли Херсон звільнили, людина опинилася в ситуації, що їх залишили допомагати, а тепер невідомо, хто ми, і нас ніхто не знає. Я сказала йому: «Бери фотоапарат і йди фотографуй». І він 12 числа пішов робити знімки, бо ми лише пізно ввечері 11-го дізналися, що місто звільнили. Ці світлини — це перші дні, коли в місті майже не було фотографів, — розповіла Світлана Балан.

Вона каже, що після визволення міста син оновив дані в військкоматі, оскільки багато інформації в Херсоні було втрачено, і після цього мобілізувався.

— Коли Антон підписував контракт, у нього був приблизно місяць, і за цей час він готував виставку. У Херсоні тоді нічого не можна було роздрукувати, тому ми шукали друзів по всій Україні, щоб допомогли з друком. Пам’ятаю, як ми узгоджували деталі, сидячи на підлозі у ванній, поки будинок обстрілювали. Наші вікна виходять на лівий берег, і лише в наш підʼїзд було, мабуть, пʼять прильотів. Зараз там живе лише одна людина, а я за весь рік приїжджала туди всього чотири рази. Антон отримав надруковані світлини в Києві. І Київ став першим містом, де відкрили виставку — у Кримському домі. Він устиг бути на відкритті, а вже за тиждень підписав контракт. Після цього організацією виставок займалася я: сама не їздила, але через друзів домовлялася з усіма, хто хотів її прийняти, — додала Світлана Балан.

Мати фотографа, Світлана Балан. Фото: «МикВісті»

Волонтерка та громадська діячка з Херсона Оксана Погомій розповіла, що під час окупації разом із командою громадської організації «Справа громад Херсона» вони закуповували продукти та допомагали херсонцям, а містяни ховали прапори, чекаючи на повернення військових.

— Ми не просто пережили окупацію, ми не сиділи вдома, склавши руки — ми допомагали нашим ЗСУ так, як могли. Допомагали й тим людям, хто залишався в Херсоні. Наша ГО «Справа громад Херсона» закуповувала продукти: люди донатили нам із перших днів, бо нас одразу відрізали від «великої землі». Ми купували тільки українські продукти, самі фасували їх і постійно змінювали локації, щоб нас не знайшли росіяни. До самого звільнення ми чекали на наших захисників, вірили, що вони прийдуть і звільнять місто. Ми розуміли, наскільки це було важко. І я хочу, щоб ви зрозуміли: тоді в Херсоні неможливо було купити український прапор — це було просто нереально. Подивіться на ці світлини: на кожній прапор. Люди ховали їх і чекали на ЗСУ, — розповіла Оксана Погомій.

Село Святомиколаївка стало вже 14-м місцем, де представили фотовиставку «Дні світла». Раніше експозицію демонстрували в Києві, Черкасах, Дніпрі, Івано-Франківську, Коломиї, Рівному, Володимирі, Луцьку та Дубні.

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Галина Пасніченко співає на відкритті виставки Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Волонтерка та громадська діячка з Херсона Оксана Погомій. Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Анна Ханович читає вірші на відкритті фотовиставки Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

Фотовиставка Антона Балана про перші дні визволення Херсона з окупації «Дні Світла». Фото: «МикВісті»

