Художник, який малює пам’ять поколінь: у Миколаєві відкрили виставку «Світ Олександра Матійка»

Відкриття виставки живописця Олександра Матійка у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У Миколаївському обласному художньому музеї імені В. В. Верещагіна 11 листопада відкрили виставку «Світ Олександра Матійка», присвячену 75-річчю заслуженого діяча мистецтв України, миколаївського живописця Олександра Матійка.

Про це повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Художник народився 18 жовтня 1950 року в Красноярську, але саме в Україні сформувався як митець. У 1978 році він закінчив Одеське художнє училище імені М. Грекова, а згодом — Київський університет культури і мистецтв. З 1971 року бере участь у всеукраїнських та міжнародних виставках, а протягом багатьох років очолював кафедру дизайну Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

Експозиція демонструє твори різних періодів творчості художника — від ранніх робіт до філософських полотен останніх років. Вона дає змогу простежити еволюцію стилю та світогляду митця.

Серед представлених робіт — «Діти війни», «Меморіальний портрет Макарова і Верещагіна», «Ремінісценції по Ієроніму Босху», іронічні портрети Ейнштейна та інші знакові твори, сповнені глибини, філософії й образності.

Директор музею Сергій Росляков зазначив, що творчість Олександра Матійка — це не лише про мистецтво, а й про пам’ять поколінь

— Матійко належить до покоління художників, які з’явилися вже після війни. Звісно, вони багато чули про ті події — їхні батьки воювали, пережили цей досвід. Тому у своїй творчості Матійко частково звертається до теми війни. На виставці ви можете побачити його роботи «Діти війни» та «Військові журналісти». Для його покоління ця тема завжди була дуже важливою, — сказав він.

Олександр Матійко — представник миколаївської мистецької школи, автор численних персональних виставок, учасник всеукраїнських і міжнародних проєктів. Нині митець продовжує активну творчу діяльність, викладає живопис і ділиться своїм досвідом із молоддю.

Виставка «Світ Олександра Матійка» відкрита для всіх поціновувачів мистецтва, студентів і творчої молоді, а також тих, хто цікавиться сучасним українським живописом і хоче відчути глибину авторського бачення світу.

Фоторепортаж

Відкриття виставки живописця Олександра Матійка у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

