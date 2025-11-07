«Зірка культури» 2025 року: у Миколаєві відзначили видатних діячів мистецтва

У Миколаєві нагородили видатних митців відзнакою «Зірка культури» 2025 . Фото: "МикВісті"

6 листопада у Миколаївському міському палаці культури та урочистих подій відбулося нагородження восьми лавреатів Почесної відзнаки «Зірка культури міста Миколаїв».

На заході побувала кореспондентка «МикВісті».

Традиційно, свято приурочили до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Проєкт «Зірка культури» започаткувало ще у 2017 році управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Його мета — відзначати вагомий внесок працівників галузі у розвиток та популяризацію культури й традицій рідного міста.

З вітальним словом виступив керівник управління культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міськради Юрій Любаров. Він подякував присутнім за самовіддану працю, попри усі виклики війни.

— Я сподіваюсь, і впевнений, що наступний рік буде для галузі культури не грішим, хоча б у фінансовому плані, ніж цей рік. І що ми зможемо з вами продовжити ті проєкти, які ми у цьому році продовжували, започаткували, і будемо з вами робити все, що потрібно, — наголосив він.

Юрій Любаров. Фото: "МикВісті"

Посадовець також розповів, що в управлінні розглянуть нову ідею — створення у наступному році дитячої версії відзнаки «Зірка культури міста Миколаїв». Нагородження можливо пов’яжуть зі святом Захисту дітей, яке в Україні тепер відзначають у листопаді.

— У наступному році, десь через місяць, ми плануємо запустити нагороду «ЗІРОЧКА культури». Це ще така, робоча назва, тому що ми сьогодні бачимо, дорослих вже знаних музикантів, людей з потужним таким багажем. Не вистачає дітей. Давайте ми до наступного листопада подумаємо. Тому що теж є діти, які співають, і танцюють, і малюють, і фотографують, і вірші пишуть — є таке, — закликав Юрій Любаров.

Дмитро Фалько . Фото: "МикВісті"

До учасників свята звернувся і секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фалько, наголосивши, що культура — це те, що допомагає місту жити, розвиватися і підтримує бойовий дух у найважчі часи.

— Наша з вами задача зробити так, щоб Миколаїв не був тим що намагалися з нього зробити в 2022 році — просто випалена земля, за яку не варто вже нікому боротися. А це майбутнє живе, місто наповнене життям, наповнене подіями, наповнене людьми, дітьми. І мабуть той, хто зараз в окопі, він отримає фотографію, що донька пішла в зоопарк, або що син вчиться грати на гітарі, на барабанах, що він залучений до життя, що він повноцінно може розвиватися і в тому числі в культурному сенсі, — сказав він.

Загалом, у 2025-му за значний внесок у розвиток культури міста Миколаєва Почесною нагородою відзначили:

Вікторію Чорну (Дехтяренко) — керівницю народного аматорського колективу ансамблю циганського танцю «Терне Рома»;

Вікторія Чорна (Дехтяренко). Фото: "МикВісті"

Світлану Бойкову-Калюжну — художницю КЗК «Обласний палац культури», майстриню народного мистецтва, членкиню ГО «Культурно-мистецька асоціація “Арт-спокуса”»;

Світлана Бойкова-Калюжна. Фото: "МикВісті"

Світлана Бойкова-Калюжна. Фото: "МикВісті"

Ігоря Єрмолаєва — фотохудожника, члена Національної спілки фотохудожників України, Міжнародної федерації журналістів IFG та Національної спілки театральних діячів України;

Ігор Єрмолаєв. Фото: "МикВісті"

Тетяну Табакар — керівницю «Народного художнього колективу» студії сольного співу «Престиж» БТДЮ Інгульського району;

Тетяна Табакар. Фото: "МикВісті"

Дмитра Кулькова — керівника ансамблю ударних інструментів «Реко-Реко», завідувача відділу духових та ударних інструментів МФКММ, викладача класу ударних інструментів ДМШ №5;

Дмитро Кульков. Фото: "МикВісті"

Юрія Руля — музиканта, концертуючого саксофоніста, викладача саксофонного відділу МФКММ;

Юрій Руль. Фото: "МикВісті"

Катерину Лопатіну — керівницю народного аматорського ансамблю танцю «Сюрприз» ММПК «Молодіжний», членкиню Миколаївського обласного осередку Національної хореографічної спілки України;

Катерина Лопатіна. Фото: "МикВісті"

Володимира Зав’ялова — музиканта, завідувача відділу струнних інструментів, керівника камерного оркестру МФКММ.

Володимир Зав’ялов. Фото: "МикВісті"

Захід відвідали також володарі минулих відзнак «Зірка культури». Спеціально на честь свята виступили декілька ансамблів.

