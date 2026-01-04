Пам’ятник, перероблений з Леніна на Шевченка, став експонатом національного музею

Перероблений пам'ятник: Шевченко, село Котлярка, Житомирщина, 2 липня 2024 року. Фото: Суспільне

Пам’ятник Леніну, який у селі Котлярка на Житомирщині переробили на монумент Тарасу Шевченку, передали до Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Як повідомили в управлінні культури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації, пам’ятник стане музейним експонатом і частиною національної розповіді про процеси декомунізації та деколонізації в Україні.

Рішення про передачу монумента ухвалили на підставі презентаційних матеріалів проєкту «Спадщина незалежності».

Комунальники вантажать перероблений пам'ятник. Фото: Житомирська ОДА Комунальники вантажать перероблений пам'ятник. Фото: Житомирська ОДА

В обласному управлінні культури наголосили, що нині цей пам’ятник символізує не радянську ідеологію, а вибір громади та здатність суспільства переосмислювати нав’язані сенси й формувати власну культурну ідентичність.

«Сьогодні цей пам’ятник — не про ідеологію минулого, а про вибір громади, силу культури та здатність суспільства трансформувати нав’язані сенси у власні, українські. У музейному просторі Національного музею історії України у Другій світовій війні він стане важливим свідченням того, як Україна проходить шлях очищення пам’яті та утвердження власної ідентичності. Спадщина — це не лише те, що ми зберігаємо. Це і те, як ми її переосмислюємо», — йдеться у повідомленні.

Монумент у Котлярці переробили у 2017 році з ініціативи місцевої сільради. Художник Володимир Герасимчук змінив елементи скульптури: скоригував підборіддя, замінив кепку на книгу «Кобзар», а піджак трансформував у пальто.

Водночас у 2024 році заступник голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщак у коментарі «Суспільному» зазначав, що з погляду художньої якості та естетичних цінностей це рішення не є оптимальним ані для процесу декомунізації, ані для вшанування пам’яті Тараса Шевченка.

