Експертна рада УІНП: пам‘ятник Макарову в Миколаєві не треба зносити, але російські написи мають прибрати
- Аліна Квітко
14:11, 13 листопада, 2025
Український інститут національної пам’яті визнав, що об’єкти, пов’язані з ім’ям уродженця Миколаєва, адмірала Степана Макарова, не підпадають під заборону як символи російської імперської політики.
Відповідний висновок ухвалила експертна комісія Інституту під головуванням 6 листопада 2025 року, повідомили у відділі охорони культурної спадщини міста Миколаєва.
У документі зазначається, що Степан Макаров (1849–1904) — уродженець Миколаєва, російський флотоводець, мореплавець і вчений-океанограф, який зробив вагомий внесок у розвиток гідрографії та суднобудування. Він не був безпосередньо причетний до реалізації російської імперської політики, спрямованої на підкорення чи асиміляцію українського народу.
«Степан Макаров обіймав керівні посади у військово-морському флоті Російської імперії, водночас він не пов’язаний із реалізацією російської імперської політики в розумінні норм Закону», — йдеться у висновку.
Таким чином, передбачені законом обмеження не поширюються на пов’язані з його ім’ям об’єкти — вулиці, установи, пам’ятники чи топоніми.
Разом із тим експерти рекомендували усунути окремі елементи, що містять імперську символіку. Зокрема:
- демонтувати з пам’ятника у Миколаєві російськомовний напис та окремі елементи із символікою російської імперської політики;
- вилучити з постаменту згадку про загибель Макарова на броненосці «Петропавловськ»;
- прибрати слово «адмірала» з назви «Національний університет кораблебудування імені адмірала С. О. Макарова»;
- оновити інформацію про Макарова на сайті університету, щоб вона відповідала вимогам закону і не містила елементів глорифікації російської імперської політики.
До складу Експертної комісії увійшли науковці Святослав Вербич, Андрій Гречило, Віктор Брехуненко, Олександр Рубльов та Олексій Сокирко.
Нагадаємо, що у жовтні 2025 року невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову. У міському відділі охорони культурної спадщини зазначили, що фахівці разом із комунальниками обстежили пам’ятник і встановили, що його пошкодили навмисно. Міська влада вже подала до правоохоронних органів відповідну заяву.
Нагадаємо, у матеріалі «МикВісті» «Звалище історії. Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?» начальниця міського відділу охорони культурної спадщини Світлана Гладун пояснювала, що пам’ятник Макарову досі має охоронний статус, і тому Мінкульт не бачить підстав для його демонтажу.
— Вони не бачать поки що причин, щоб вирішити це. Цим займається обласне управління культури, вони за нього відповідають і напряму ведуть переговори з міністерством. В принципі, якщо немає забороненої символіки на Макарові, то він підлягає внесенню в реєстр. До того ж дім, де жив Макаров, теж має статус, — казала Світлана Гладун.
Попри це, у місті вже змінили назву вулиці, що раніше носила ім’я Макарова. За словами голови топонімічної комісії Олександра Тригуба, на це вплинула історія з однойменним російським кораблем, який обстрілював територію України, а також біографія самого Макарова — флотського офіцера Російської імперії.
