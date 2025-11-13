Експертна рада УІНП: пам‘ятник Макарову в Миколаєві не треба зносити, але російські написи мають прибрати

Памʼятник Степану Макарову стоїть на Набережній Миколаєва. Архівне фото: «МикВісті»

Український інститут національної пам’яті визнав, що об’єкти, пов’язані з ім’ям уродженця Миколаєва, адмірала Степана Макарова, не підпадають під заборону як символи російської імперської політики.

Відповідний висновок ухвалила експертна комісія Інституту під головуванням 6 листопада 2025 року, повідомили у відділі охорони культурної спадщини міста Миколаєва.

У документі зазначається, що Степан Макаров (1849–1904) — уродженець Миколаєва, російський флотоводець, мореплавець і вчений-океанограф, який зробив вагомий внесок у розвиток гідрографії та суднобудування. Він не був безпосередньо причетний до реалізації російської імперської політики, спрямованої на підкорення чи асиміляцію українського народу.

«Степан Макаров обіймав керівні посади у військово-морському флоті Російської імперії, водночас він не пов’язаний із реалізацією російської імперської політики в розумінні норм Закону», — йдеться у висновку.

Таким чином, передбачені законом обмеження не поширюються на пов’язані з його ім’ям об’єкти — вулиці, установи, пам’ятники чи топоніми.

Разом із тим експерти рекомендували усунути окремі елементи, що містять імперську символіку. Зокрема:

демонтувати з пам’ятника у Миколаєві російськомовний напис та окремі елементи із символікою російської імперської політики;

вилучити з постаменту згадку про загибель Макарова на броненосці «Петропавловськ»;

прибрати слово «адмірала» з назви «Національний університет кораблебудування імені адмірала С. О. Макарова»;

оновити інформацію про Макарова на сайті університету, щоб вона відповідала вимогам закону і не містила елементів глорифікації російської імперської політики.

До складу Експертної комісії увійшли науковці Святослав Вербич, Андрій Гречило, Віктор Брехуненко, Олександр Рубльов та Олексій Сокирко.

Експерти УІНП радять українізувати напис на пам’ятнику Макарову. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову. У міському відділі охорони культурної спадщини зазначили, що фахівці разом із комунальниками обстежили пам’ятник і встановили, що його пошкодили навмисно. Міська влада вже подала до правоохоронних органів відповідну заяву.

Нагадаємо, у матеріалі «МикВісті» «Звалище історії. Де сьогодні Миколаїв зберігає знесені памʼятники Леніна, Суворова і Потьомкіна?» начальниця міського відділу охорони культурної спадщини Світлана Гладун пояснювала, що пам’ятник Макарову досі має охоронний статус, і тому Мінкульт не бачить підстав для його демонтажу.

— Вони не бачать поки що причин, щоб вирішити це. Цим займається обласне управління культури, вони за нього відповідають і напряму ведуть переговори з міністерством. В принципі, якщо немає забороненої символіки на Макарові, то він підлягає внесенню в реєстр. До того ж дім, де жив Макаров, теж має статус, — казала Світлана Гладун.

Попри це, у місті вже змінили назву вулиці, що раніше носила ім’я Макарова. За словами голови топонімічної комісії Олександра Тригуба, на це вплинула історія з однойменним російським кораблем, який обстрілював територію України, а також біографія самого Макарова — флотського офіцера Російської імперії.