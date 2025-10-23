  • четвер

У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову

У Миколаєві невідомі пошкодили пам'ятник адміралу Макарову. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Степану Осиповичу Макарову.

Як повідомляють кореспонденти «МикВісті», монумент в такому стані вже приблизно тиждень. Весь цей час працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» прибирають територію навколо.

В той же час, у міському відділі охорони культурної спадщини зазначили, що фахівці разом із комунальниками обстежили пам’ятник і встановили, що його пошкодили навмисно. Міська влада вже подала до правоохоронних органів відповідну заяву.

У Миколаєві невідомі пошкодили пам'ятник адміралу Макарову. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову. Фото: «МикВісті»У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову. Фото: «МикВісті»У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову. Фото: «МикВісті»
У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову. Фото: «МикВісті»У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову. Фото: «МикВісті»

Раніше повідомлялось, що у селі Білозірка Первомайської громади на Миколаївщині чоловік напідпитку пошкодив меморіальний банер на честь загиблих українських військових та пам’ятник героям Другої світової війни.

