У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Степану Осиповичу Макарову.

Як повідомляють кореспонденти «МикВісті», монумент в такому стані вже приблизно тиждень. Весь цей час працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» прибирають територію навколо.

В той же час, у міському відділі охорони культурної спадщини зазначили, що фахівці разом із комунальниками обстежили пам’ятник і встановили, що його пошкодили навмисно. Міська влада вже подала до правоохоронних органів відповідну заяву.

