У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Макарову
- Світлана Іванченко
20:49, 23 жовтня, 2025
У Миколаєві невідомі пошкодили пам’ятник адміралу Степану Осиповичу Макарову.
Як повідомляють кореспонденти «МикВісті», монумент в такому стані вже приблизно тиждень. Весь цей час працівники комунального підприємства «Миколаївські парки» прибирають територію навколо.
В той же час, у міському відділі охорони культурної спадщини зазначили, що фахівці разом із комунальниками обстежили пам’ятник і встановили, що його пошкодили навмисно. Міська влада вже подала до правоохоронних органів відповідну заяву.
Раніше повідомлялось, що у селі Білозірка Первомайської громади на Миколаївщині чоловік напідпитку пошкодив меморіальний банер на честь загиблих українських військових та пам’ятник героям Другої світової війни.
