На Миколаївщині вандал напідпитку пошкодив банер пам’яті загиблим воїнам

У селі Білозірка Первомайської громади на Миколаївщині чоловік напідпитку пошкодив меморіальний банер на честь загиблих українських військових та пам’ятник героям Другої світової війни.

Про інцидент повідомила Нацполіція.

На Миколаївщині вандал пошкодив банер пам’яті загиблим воїнам і пам’ятник Другої світової. Фото: Нацполіція На Миколаївщині вандал пошкодив банер пам’яті загиблим воїнам і пам’ятник Другої світової. Фото: Нацполіція На Миколаївщині вандал пошкодив банер пам’яті загиблим воїнам і пам’ятник Другої світової. Фото: Нацполіція

Зазначається, що звернення надійшло 17 червня від старости села. На місці події правоохоронці зафіксували розірваний банер і пошкодження фасаду пам’ятника. У ході слідства встановили особу підозрюваного, ним виявися 34-річний місцевий житель.

Йому повідомили про підозру за двома статтями «хуліганство» та «умисне пошкодження об’єктів культурної спадщини». За ці дії чоловіку загрожує до трьох років тюрми.

Нагадаємо, що в одному з районів Миколаєва невідомі розмалювали роздавачі на точці видачі безкоштовної питної води.