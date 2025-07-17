Reuters: Трамп пообіцяв Україні Patriot, але союзники дізналися про це лише під час заяви

Patriot. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.

Трамп запропонував, щоб європейські країни передали свої системи озброєння Україні, а натомість отримали американське озброєння. Зокрема, йдеться про передачу батарей Patriot, на які Київ розраховує вже давно. Проте наразі існує лише загальна концепція, а не конкретний план постачання.

Десятеро американських і європейських посадовців підтвердили, що підтримка залежатиме від подальших переговорів – як щодо того, хто саме передасть озброєння, так і в які терміни. Питання про передачу систем Patriot залишається відкритим.

У країнах-союзницях США не приховують здивування. Високопоставлені джерела в дипломатичних колах зазначають, що про ініціативу дізналися лише під час її публічного оголошення. Один із європейських послів у Вашингтоні зазначив, що навіть в адміністрації Трампа лише зараз починають з’ясовувати, як реалізувати ідею на практиці.

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Попри несподіваність оголошення, саму ініціативу Трампа, розроблену спільно з новим генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, загалом сприйняли позитивно. Проте частина європейських партнерів висловила невдоволення, адже саме їм доведеться профінансувати частину обіцяної допомоги.

Рютте, зустрічаючись із Трампом в Овальному кабінеті, згадав шість країн НАТО — Фінляндію, Данію, Швецію, Норвегію, Нідерланди та Канаду — як потенційних учасників програми постачання озброєння. Однак у дипломатичних представництвах окремих країн вказали, що не були поінформовані про цю програму заздалегідь.

У Пентагоні від коментарів утрималися, пославшись на виступ Трампа від 14 липня. Білий дім і посольство України у Вашингтоні також не дали відповіді на запити журналістів.

Тим часом американські посадовці розпочали переговори з союзниками щодо того, які країни можуть надати зброю Україні. Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен заявив, що його країна готова долучитися.

Серед потенційних постачальників Patriot згадуються Німеччина, Нідерланди, Іспанія та Греція. Водночас деякі з цих країн уже раніше виступали проти передачі систем, посилаючись на потребу забезпечення власної безпеки.

За словами одного з американських чиновників, адміністрація Трампа вивчає запаси НАТО, щоб зрозуміти, які системи доступні, і шукає можливості для домовленостей, за яких союзники нададуть зброю в обмін на вигідні умови з боку США.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підтвердив, що питання передачі систем Patriot обговорюється з американською стороною, але постачання навряд чи відбудеться раніше ніж за кілька місяців. Це може затримати надходження озброєння до завершення ключового літнього періоду на фронті.

Інший американський посадовець зазначив, що Трамп особисто долучився до перемовин, однак вони поки що не дають чітких результатів. За його словами, союзники висловлюють готовність допомогти, але конкретики наразі бракує.

Нагадаємо, що Трамп висловив розчарування щодо президента Росії Володимира Путіна, але зауважив, що остаточних висновків про нього ще не робить. За його словами, щонайменше чотири рази він вважав, що досягнення домовленості з Росією було можливим.