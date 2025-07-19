  • субота

    19 липня, 2025

  • 25°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 19 липня , 2025 субота

  • Миколаїв • 25° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Перша система Patriot для України, яку оплачує Німеччина, буде готова не раніше ніж через пів року

американський зенітний ракетний комплекс Patriotамериканський зенітний ракетний комплекс Patriot

Американська система протиповітряної оборони Patriot, яку для України фінансує Німеччина, ще на стадії виробництва і буде готова орієнтовно через 6–8 місяців.

Про це пише Bild, посилаючись на джерела в німецькому уряді.

Перший комплекс замість Швейцарії отримає саме Україна. Його виготовляє американська оборонна компанія Raytheon.

Також Німеччина розглядає варіант передати Україні ще одну систему Patriot зі своїх арсеналів, а потім замінити її новою. Але таке рішення займе роки — через складність виробництва.

Bild зазначає, що спочатку США мали надати Україні Patriot зі своїх запасів, а Німеччина оплатити замовлення. Але президент США Дональд Трамп виступив проти передачі озброєння Пентагону, заявивши, що цим має займатися Європа.

Наразі в Європі спостерігається нестача систем ППО, і переговори про те, хто саме зможе допомогти Україні, тривають.

За даними видання, три системи Patriot у Європі проходять оновлення, ще одна використовується для навчання військових.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.

Останні новини про: США

WP: Трамп пропонує тиснути на Путіна ударами по Москві та Санкт-Петербургу
У США відкладають санкції проти Росії: Сенат очікує дій Трампа
Reuters: Трамп пообіцяв Україні Patriot, але союзники дізналися про це лише під час заяви
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській області з початку року закрились 3,6 тисячі ФОПів: експерт пояснив чому

Юлія Бойченко
новини

«Нам потрібна допомога», — Сєнкевич розраховує, що держава сплатить кредит за нові водоочисні перед ЄІБ замість Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, кіно й дозвілля для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Депутати з третього разу дозволили миколаївському музиканту Алексєєву облаштувати пляж на Намиві

Юлія Бойченко
новини

4 людини на одну вакансію, — в Центрі зайнятості розповіли про ситуацію з безробіттям на Миколаївщині

Юлія Бойченко

Останні новини про: США

Reuters: Трамп пообіцяв Україні Patriot, але союзники дізналися про це лише під час заяви
У США відкладають санкції проти Росії: Сенат очікує дій Трампа
WP: Трамп пропонує тиснути на Путіна ударами по Москві та Санкт-Петербургу

На Херсонщині троє волонтерів підірвались на міні

ДЖКГ Миколаєва додатково витратить ₴13,5 млн на ремонт зруйнованої багатоповерхівки в Корабельному районі

2 години тому

У Миколаєві водій збив 80-річного пішохода: чоловік загинув на місці

Головне сьогодні