Перша система Patriot для України, яку оплачує Німеччина, буде готова не раніше ніж через пів року

американський зенітний ракетний комплекс Patriot

Американська система протиповітряної оборони Patriot, яку для України фінансує Німеччина, ще на стадії виробництва і буде готова орієнтовно через 6–8 місяців.

Про це пише Bild, посилаючись на джерела в німецькому уряді.

Перший комплекс замість Швейцарії отримає саме Україна. Його виготовляє американська оборонна компанія Raytheon.

Також Німеччина розглядає варіант передати Україні ще одну систему Patriot зі своїх арсеналів, а потім замінити її новою. Але таке рішення займе роки — через складність виробництва.

Bild зазначає, що спочатку США мали надати Україні Patriot зі своїх запасів, а Німеччина оплатити замовлення. Але президент США Дональд Трамп виступив проти передачі озброєння Пентагону, заявивши, що цим має займатися Європа.

Наразі в Європі спостерігається нестача систем ППО, і переговори про те, хто саме зможе допомогти Україні, тривають.

За даними видання, три системи Patriot у Європі проходять оновлення, ще одна використовується для навчання військових.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про намір надати Україні додаткове озброєння, включно з системами протиракетної оборони Patriot. Однак, як пише агентство Reuters, навіть найближчі союзники Вашингтона не були заздалегідь поінформовані про ці плани.