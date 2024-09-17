Олє Егберг Міккельсен та Віталій Кім на засіданні Координаційного комітету партнерства між Миколаївщиною та Королівством Данія, фото: Миколаївська ОВА

Україна отримала 4-й та 5-й пакети фінансової допомоги від Данії на суму 64 мільйонів євро, 44 з яких отримає Миколаївська область.

Рішення було ухвалене у вівторок, 17 вересня, під час засідання Координаційного комітету партнерства між Миколаївщиною та Королівством Данія.

Загалом пакети допомоги передбачають забезпечення проходження осінньо-зимового періоду, водозабезпечення регіону, відновлення критично важливої соціальної інфраструктури та громадських інституцій, залучення нових інвестицій, підтримку жителів громад та міста тощо.

Участь в засіданні особисто приймав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. Він заувавжив, що регіон підтримує не лише уряд Данії, але і приватні компанії, які розглядають для себе можливість допомоги у відбудові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, а також будівництва соціального житла, забезпечення області модульними, а міста — багатоквартирними будинками.

— Сьогодні я перебуваю в місті-партнері Данії на півдні, у Миколаєві. Разом з військовим губернатором області Віталієм Кімом ми взяли участь у засіданні керівного комітету дансько-миколаївського партнерства. Ми визначилися з наступним етапом у програмі щодо використання 64 мільйонів євро, які є підтримкою Данії для міста та області Миколаєва. Великий акцент робиться на енергетиці зі зрозумілих причин. Україну та Миколаїв чекає важка зима, і ми хочемо зробити місто максимально стійким. Основна частина того, що ми збираємося тут витратити, буде присвячена енергетиці. Додам лише, що не тільки уряд Данії підтримує Миколаїв, а й приватний сектор. Буквально пару тижнів тому тут відкрила виробництво перша датська компанія. Крім того, в областіпрацює підприємство з виробництва томатної пасти, яку підтримує уряд Данії. А приватні данські донори розглядають можливість відбудови та реконсструкції Миколаївського університету кораблебудування імені Макарова, — сказав данський посол.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім також додав, що під час засідання обговорювалась подальша стратегія співпраці та запровадження антикорупційних ініціатив в обласній адміністрації.

— Також ми обговорили результат, який уже досягнутий за цей рік, і наші плани на наступний рік. Тому я хочу подякувати вам за сьогоднішній день і подякувати за те, що ви робите в Миколаєві, — сказав Віталій Кім.

Співпраця Данії з Миколаєвом

Ще у березні 2022 року президент Володимир Зеленський, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

А вже наприкінці серпня 2022 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю.Він передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста. А в липні міністр Королівства Данія оголосила пакет допомоги для Миколаївської області на спецтехніку, медичне обладнання та ремонт укриттів.

У вересні минулого року після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

А на початку листопада Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Тоді повідомлялось, що головний акцент у пакеті допомоги – на Миколаєві та області.

У січні 2024 року Королівство Данія спрямувало на відбудову Миколаївської області ще 21 мільйон доларів. У травні — 17,2 мільйонів доларів на відбудову зруйнованих закладів освіти в області, а у червні — 33,5 мільйони євро на відновлення інфраструктури та поліпшення доступу до водо- та електропостачання.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. З початку повномасштабної війни Данія надала Миколаївській області допомоги на 118 мільйонів доларів. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема країна буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

А ще Данія висловила зацікавленість у приватизації Миколаївського глиноземного заводу.

Також нещодавно у Миколаєві завершили розпис муралу на честь дружби та партнерства з Королівством Данія. Його відкрили на річницю з дня заснування Миколаєва.