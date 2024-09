Мурал на честь партнерства Миколаєва та Данії, фото: «МикВісті»

У Миколаєві завершують розпис муралу на честь дружби та партнерства з Королівством Данія.

Художній обʼєкт зображений на стіні біля Миколаївського академічного художнього драматичного театру, повідомляють «МикВісті».

За задумкою, мурал стане символом вдячності за підтримку та допомогу, яку Данія надає Україні, зокрема Миколаєву з початку військових дій.

Художники зобразили на муралі видатні памʼятки Данії, наприклад, зоопарк у Копенгагені, який є одним з найстаріших у Європі, та знаменитий парк атракціонів зі старовинними гірками «Tivoli Gardens». На малюнку також є написи «Дякуємо, Даніє» та «So different but so close», що у перекладі українською означає «Такі різні, але такі близькі».

Символи данської культури знаходяться поруч з місцевими пам’ятками Миколаєва: римо-католицьким храмом Святого Йосипа та вежею Шухова.

Робота над муралом, який буде знаходитись навпроти Канцелярії посольства Данії в Україні, ще триває. Коли його мають презентувати, поки не уточнюється.

Співпраця Данії з Миколаєвом

В березні 2022 року президент України, виступаючи перед парламентом Данії, закликав країну взяти «шефство» над Миколаєвом після завершення повномасштабної війни.

Наприкінці серпня 2022 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич і міністр у справах міжнародного розвитку Данії Флеммінг Мьоллер Мортенсен підписали меморандум про співпрацю. Меморандум передбачає спільну роботу над формуванням проєктів реконструкції та залученням інвесторів із різних країн до відновлення Миколаєва.

В січні 2023 року в Миколаєві відбулася зустріч представників Данії та України з приводу планування подальшого відновлення міста. А в липні міністр Королівства Данія оголосила новий пакет допомоги для Миколаївської області.

У вересні після зустрічі з прем’єр-міністром Метте Фредеріксен президент Володимир Зеленський анонсував відкриття в Миколаєві офісу посольства Данії в Україні.

На початку листопаду 2023 року Данія оголосила про новий масштабний пакет допомоги Україні на 40,2 мільйонів євро. Головний акцент у пакеті допомоги — на Миколаєві та Миколаївській області.

Загалом близько 60% допомоги, яку Данія спрямовує до України, надходить в Миколаїв та Миколаївську область, сказав посол Королівства Данія в Україні Олє Егберг Міккельсен. Він також заявив про бачення післявоєнної відбудови Миколаєва з дружніми умовами для пішоходів, велоінфраструктурою.

Перебуваючи в Миколаєві, посол пояснив, що Данія після закінчення повномасштабної війни допоможе Миколаєву відновити та модернізувати потужності кораблебудування.

Зокрема Данія буде відбудовувати ліцей імені Миколи Аркаса зі збереженням його автентичного вигляду. Станом на вересень 2023 року українські архітектори представили Оле Егбергу Міккельсену варіанти відбудови.

Посол також підтримав ідею створення в Миколаєві данського кварталу або парку, проте на сьогодні це питання поки що залишається на стадії ідеї.

З початку повномасштабної війни Данія надала Миколаївській області допомоги на 118 мільйонів доларів. А у 2024 році стало відомо, що уряд Королівства Данія виділить 17,2 мільйонів доларів на відбудову закладів освіти в Миколаївській області, які були зруйновані внаслідок бойових дій.