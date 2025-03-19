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Баштанська громада отримала від Данії нове обладнання для насосної станції

Нове обладнання для насосної станції КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради. Фото: Миколаївської ОВАНове обладнання для насосної станції КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради. Фото: Миколаївської ОВА

Комунальне підприємство «Міськводоканал» Баштанської міської ради отримало новий насосний агрегат вартістю понад три мільйони гривень для покращення водопостачання громади.

Як повідомили в пресслужбі Миколаївської ОВА, проєкт реалізовується в рамках співпраці з Королівством Данія.

Новий насос двостороннього входу Grundfos разом із силовим модулем частотного регулювання встановлять на насосній станції ІІ підйому.

«Завдяки встановленню нового обладнання ми зможемо підвищити ефективність роботи насосної станції, заощадити електроспоживання та покращити якість надання послуг населенню», — зазначає директор комунального підприємства Артем Синько.

Зазначається, що наразі комунальне підприємство забезпечує централізованим водопостачанням понад 14 тисяч споживачів, серед яких 2,7 тисяч переселенців. Вода подається до міста Баштанка та двох населених пунктів — сіл Добре та Новоєгорівка. Загальна протяжність водомережі громади становить 330 км.

Нове обладнання для насосної станції КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради. Фото: Миколаївської ОВАНове обладнання для насосної станції КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради. Фото: Миколаївської ОВА
Нове обладнання для насосної станції КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради. Фото: Миколаївської ОВАНове обладнання для насосної станції КП «Міськводоканал» Баштанської міської ради. Фото: Миколаївської ОВА

Раніше повідомлялось, що Миколаївщина отримає на відбудову новий пакет допомоги від Данії на 200 мільйонів датських крон, це понад 26 мільйонів євро.

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