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У Миколаєві запустили проєкт для створення робочих місць і підтримки бізнесу за сприяння Данії

У Миколаєві підписали угоду з Данією щодо створення нових робочих місць. Фото: МикВістіУ Миколаєві підписали угоду щодо створення робочих місць і підтримки бізнесу за сприяння Данії. Фото: МикВісті

У Миколаївській області запустили проєкт Міжнародної організації праці (МОП), який допоможе людям знайти роботу та відкрити власну справу. Він охоплює навчальні програми, грантову підтримку бізнесу та модернізацію професійної освіти.

На відкритті підписали угоду про Місцеве партнерство у сфері зайнятості (МПЗ). Це дозволить об’єднати зусилля влади, роботодавців та освітян, щоб краще адаптувати професійну освіту до реальних потреб ринку праці та допомогу місцевому бізнесу, пишуть «МикВісті». 

У рамках ініціативи планують навчання для ВПО, ветеранів та людей 45+, модернізацію профтехосвіти, грантову підтримку бізнесу та сприяння працевлаштуванню вразливих категорій населення.

Проєкт реалізується за фінансової підтримки уряду Данії, а його впровадження в Миколаївській області координує ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» у партнерстві з місцевою владою, освітніми закладами та бізнесом. Він триватиме до 2026 року, охоплюючи Миколаївську та Одеську області. Його загальний бюджет – 310 тисяч доларів. 

— Королівство Данія, вже декілька років підтримує проєкти міжнародного офісу праці в Україні. Весь данський народ, що Україна вже в складі Європейського союзу, а це значить що український ринок праці і економіка повинні бути конкурентно придатні до вступу України в ЄС, – каже керівник Офісу Посольства Королівства Данія в Миколаєві Якоб Хансен.

У межах заходу відбулася панельна дискусія, під час якої експерти говорили про основні виклики для місцевого ринку праці. Серед ключових проблем – брак кваліфікованих кадрів у стратегічних галузях, скорочення робочих місць через руйнування підприємств.

Директор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько (праворуч). Фото: МикВістіДиректор обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько (праворуч). Фото: МикВісті

Директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько розповів, що кількість безробітних, які звертаються до служби зайнятості, знизилася з 34% у 2021 році до 27% у 2024-му.

— Також відчутно змінився гендерний розподіл серед безробітних: якщо у 2021 році частка чоловіків серед звернень до служби зайнятості складала 45%, то на початку 2025 року цей показник впав до 20%.  Скоротилася й кількість вакансій від роботодавців. До повномасштабної війни їх подавали близько 20 тисяч на рік, а у 2024-му – лише 8,7 тисяч. Водночас співвідношення безробітних до вакансій у регіоні нерівномірне: у Миколаєві цей показник становить дві людини на місце, а в Баштанському районі – 43, – розповів він. 

За словами Дмитра Оборонька, зростає попит на технічні професії, що потребують не лише кваліфікації, а й залучення чоловіків. Також на ринку постійно затребувані бухгалтери, лікарі, медсестри, кухарі, швачки, продавці та фахівці державної служби зайнятості.

Найближчим часом у межах проєкту розпочнуться курси перекваліфікації, консультації для шукачів роботи та програми підтримки малого бізнесу.

Фото: МикВістіУ Миколаєві запустили проєкт для створення робочих місць і підтримки бізнесу за сприяння Данії. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіУ Миколаєві запустили проєкт для створення робочих місць і підтримки бізнесу за сприяння Данії. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіУ Миколаєві запустили проєкт для створення робочих місць і підтримки бізнесу за сприяння Данії. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіЗаступник голови Миколаївської ОВА Микола Марінов. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіДиректорка українського офісу Міжнародної організації праці (МОП) Аїда Ліндмаєр. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіПредставники депртаментів та управлінь Миколаївської областної ради та міськради.Фото: МикВісті
Фото: МикВістіКерівник проєктів та програм ВГО «Українська Асоціація Центрів Підтримки Бізнесу» Ольга Раку. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіУчасники заходу на підписанні угоди про створення робочих місць і підтримки бізнесу за сприяння ДаніїФото: МикВісті
Фото: МикВістіПреставники департаментів та управлінь Миколаївської обласної ради. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіУ Миколаєві підписали угоду щодо створення робочих місць і підтримки бізнесу за сприяння Данії. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіУ Миколаєві підписали угоду щодо створення робочих місць і підтримки бізнесу за сприяння Данії. Фото: МикВісті
Фото: МикВістіФото: МикВісті
Фото: МикВістіУ Миколаєві підписали угоду щодо створення робочих місць і підтримки бізнесу за сприяння Данії.Фото: МикВісті
Фото: МикВістіУ Миколаєві підписали угоду щодо створення робочих місць і підтримки бізнесу за сприяння Данії.Фото: МикВісті
Нагадаємо, що Миколаївський обласний центр зайнятості з 2022 року надав гранти на відкриття та розвиток бізнесу на загальну суму близько 40 мільйонів гривень.

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