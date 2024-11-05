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У миколаївському Центрі зайнятості видали ₴40 млн грантів на відкриття та розвиток бізнесу

директор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонькодиректор Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько. Фото «МикВісті»

Миколаївський обласний центр зайнятості з 2022 року надав гранти на відкриття та розвиток бізнесу на загальну суму близько 40 мільйонів гривень.

Про це повідомив директор центру зайнятості Дмитро Оборонько під час конференції «Економічна Україна: рівність в оплаті праці» у Миколаєві, передає «МикВісті».

Він зазначив, що кошти спрямовані на підтримку громадян, які бажають відкрити власний бізнес, а також на розвиток підприємницької діяльності для родин військовослужбовців та самих військових. Дмитро Оборонько уточнив, що програма грантів почала діяти у 2022 році, за цей час гранти для свого бізнесу отримали понад 200 жителів Миколаївської області.

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— З цією програмою ми розпочали працювати у 2022 році, і це результати за період з 2022 року. Але ця програма діє у громадах, які не перебувають у зоні бойових дій. На жаль, Миколаїв у 2022 році перебував у цій зоні, тому в місті ми не мали можливості працювати, хоча саме тут сконцентрований найпотужніший бізнес. Нам, звісно, хотілося б, щоб ця цифра була більшою, але маємо те, що маємо. Наразі ми з кожним місяцем покращуємо цей результат, — сказав Дмитро Оборонько.

Зазначимо, що програми грантової підтримки на відкриття або розвиток бізнесу в Миколаївському обласному центрі зайнятості продовжують працювати. Кошти можуть отримати як цивільні, так і військові, якщо вони відповідають вимогам програми. Зокрема, грант в межах від 50 до 250 тисяч гривень може отримати будь-хто, хто бажає зайнятися бізнесом. Для цього необхідно подати бізнес-план та заявку через платформу «Дія». Після цього спеціальна комісія переглядає заявку та ухвалює рішення про надання фінансування.

Нагадаємо, підприємці з Миколаївської, Одеської та Херсонської областей і особи, які мають ідеї для розвитку власного бізнесу, можуть взяти участь у конкурсі міні-проєктів та отримати кошти на втілення свого бізнесу.Заявки на участь у конкурсі «Раннє відновлення бізнесу на півдні України» необхідно подати до 30 жовтня, до 15:00, заповнивши анкету за посиланням.

Також жителі восьми областей України можуть отримати грант до 36 тисяч гривень на відновлення або створення власної пекарні, ферми, пасіки або ательє.

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