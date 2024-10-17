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Для підприємців півдня України оголосили конкурс міні-проєктів на підтримку та відновлення бізнесу

Гроші у гаманці. Ілюстраційне фотоГроші у гаманці. Ілюстраційне фото

Підприємці з Миколаївської, Одеської та Херсонської областей і особи, які мають ідеї для розвитку власного бізнесу, можуть взяти участь у конкурсі міні-проєктів та отримати кошти на втілення свого бізнесу.

Заявки на участь у конкурсі «Раннє відновлення бізнесу на півдні України» необхідно подати до 30 жовтня, до 15:00, заповнивши анкету за посиланням, повідомляє Миколаївська міська рада.

Зазначається, що учасниками проєкту можуть стати фізичні особи-підприємці та фізичні особи, у тому числі ВПО, громадяни України віком від 18 до 65 років, які мешкають або здійснюють підприємницьку діяльність на території Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Єдина умова – взяти участь у освітній програмі. Це три навчальні модулі загальною тривалістю 7 навчальних днів та 2 візити до підприємств південного регіону за таким графіком:

  • 31 жовтня - 2 листопада та 6 - 9 листопада (навчання для початківців з Миколаєва/Херсону);
  • 7 - 9 листопада та 13 - 16 листопада (навчання для досвідчених підприємців з Одеси);
  • 28 - 30 листопада та 4 - 7 грудня (навчання для досвідчених підприємців з Миколаєва/Херсону);
  • 5 - 7 грудня та 11 - 14 грудня (навчання для початківців з Одеси).

Освітня програма передбачає експрес-навчання щодо підприємницької діяльності у воєнний час, підготовку бізнес-планів та роботу з інвесторами. Наприкінці відбудеться захист бізнес-проєктів, де автори кращих ідей отримають можливість придбати необхідне обладнання або покрити інші витрати, пов’язані з розвитком власної справи.

«Навіть під час війни можливості для зростання реальні! Ми навчимо вас створювати ефективні бізнес-плани і залучати інвесторів, та надамо додаткову фінансову підтримку для старту й розвитку. Разом забезпечимо нових поштовх вашої справи!», – розповідають організатори.

Загалом взяти участь у конкурсі зможуть 56 осіб, чиї 26 кращих бізнес-ідей отримають підтримку на суму до 180 000 грн.

Більш детально про критерії відбору для участі у конкурсі можете дізнатися за посиланням.

Проєкт «Раннє відновлення бізнесу на півдні України» реалізовується Ресурсним центром громадських ініціатив за підтримки проєкту Агентства США з міжнародного розвитку USAID «UCBI: Зміцнення громадської довіри в Україні».

Нагадаємо, жителі восьми областей України можуть отримати грант до 36 тисяч гривень на відновлення або створення власної пекарні, ферми, пасіки або ательє.

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