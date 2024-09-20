Українці можуть отримати грант на відновлення або створення власної власної справи

Гроші у гаманці. Ілюстраційне фото

Жителі восьми областей України можуть отримати грант до 36 тисяч гривень на відновлення або створення власної пекарні, ферми, пасіки або ательє.

Про це повідомили на сайті Естонської рада у справах біженців.

Зазначається, що «Програму екстреної підтримки засобів до існування» реалізує Представництво «Естонської ради у справах біженців» в Україні. Мета ініціативи — створення нових джерел доходу та підтримка людей, які постраждали від війни, у досягненні прожиткового мінімуму.

Відібрані родини отримають до 36 тисяч гривень на започаткування або відновлення власної справи.

На що дають грант:

Грантову підтримку надають для запуску або відновлення наступних видів господарської діяльності:

тваринництво: виробництво яєць або буд-яких видів м’яса;

виробництво молочної продукції;

птахівництво;

городництво: вирощування овочів та фруктів в теплицях та на городі тощо;

бджолярство: розведення та отримання продуктів бджолярства;

виробництво харчової продукції: випічка, виготовлення напівфабрикатів, хліба, тортів тощо;

надання послуг: пошив або ремонт одягу, ремесла, будівництво або ремонт, побутові послуги, послуги краси тощо.

Грант можна використати на придбання товарів і послуг, за умови, що очікувана діяльність збільшить виробництво або отримання прибутку. Заявки, які пропонують лише покращення умов, або ті, які вимагають лише покриття витрат на навчання, програма не підтримує.

Хто може брати участь:

Подати заявку на участь у програмі можуть люди, які втратили бізнес або роботу внаслідок війни.

Участь можуть брати жителі з наступних територій:

Дніпропетровська область: Покровська і Васильківська громади;

Донецька область: Добропільська громада;

Запорізька область: Вільнянська та Біленьківська громади;

Кіровоградська область;

Миколаївська область: Шевченківська та Ольшанська громади;

Полтавська область: Кременчуцька та Миргородська громади;

Харківська область: Зміївська, Новопокровська, Барвінківська і Слобожанська громади;

Черкаська область.

Пріоритетні вразливі групи родин:

З дітьми, очолювані одинокою матір’ю/ одиноким батьком;

У яких жінка є єдиною годувальницею;

Де є вагітна жінка;

З трьома і більше дітьми до 18 років;

З дітьми до 2 років;

З людьми з інвалідністю першої або другої групи;

З людьми, які мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування;

Які складаються з людей, яким більше 60 років;

У яких повністю або частково зруйноване житло;

Члени яких отримали поранення або загинули внаслідок війни.

Категорію вразливості потрібно підтвердити відповідними документами.

Крім цього, перевагу надаватимуть заявникам, які не мають постійного працевлаштування чи доходу.

У випадку ухвалення позитивного рішення, максимальна сума грошової допомоги на провадження господарської діяльності становитиме від 26 до 36 тисяч гривень на домогосподарство, залежно від діяльності.

Переглянути суму гранту за конкретною сферою діяльності можна за посиланням.

Нагадаємо, 14 вересня у Миколаєві стартувала нова хвиля програми для підлітків з малих громад UActive від благодійного фонду savED.