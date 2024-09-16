Миколаївські школярі змагатимуться за гранти загальною сумою 25 тисяч доларів

Учасники нової хвилі програми UActive Фото: благодійний фонд savED 14 вересня у Миколаєві стартувала нова хвиля програми для підлітків з малих громад UActive від благодійного фонду savED. Усього учасниками нової хвилі програми стали 100 підлітків з 10 шкіл. Серед залучених є 10 освітніх закладів:

Кримківська гімназія Кам'яномостівської сільської громади;

Пересадівський ліцей Воскресенської селищної громади;

Щербанівський ліцей ім. Героя Соціалістичної Праці М.М. Рябошапки Дорошівської сільської ради;

Новогригорівська гімназія Вознесенської міської громади;

Первомайський ліцей Первомайської селищної громади;

Червонодолинський ліцей Широківської сільської громади;

Лоцкинський ліцей Інгульської сільської громади;

Новокиївський ліцей Шевченківської сільської громади;

Явкинський ліцей Баштанської міської громади;

Антонівський мистецький ліцей. Кожну зі шкіл представляє одна команда у складі 8-10 підлітків. Протягом осені вони пройдуть навчальну програму з проєктного менеджменту, долучатимуться до лекцій від різноманітних експертів та опанують сучасні знання та навички. За підтримки менторів команди розроблять ідею проєкту для покращення власної громади, села чи містечка — і представлять їх професійному журі під час пітчингу проєктів у грудні. П’ять із десяти команд отримають від партнерів savED кошти на втілення своїх ідей загальною сумою 25 000 доларів — по 5000 доларів на проєкт. Усього учасниками нової хвилі програми стали 100 підлітків з 10 шкіл. Серед залучених є 10 освітніх закладів:Кожну зі шкіл представляє одна команда у складі 8-10 підлітків. Протягом осені вони пройдуть навчальну програму з проєктного менеджменту, долучатимуться до лекцій від різноманітних експертів та опанують сучасні знання та навички. За підтримки менторів команди розроблять ідею проєкту для покращення власної громади, села чи містечка — і представлять їх професійному журі під час пітчингу проєктів у грудні. П’ять із десяти команд отримають від партнерів savED кошти на втілення своїх ідей загальною сумою 25 000 доларів — по 5000 доларів на проєкт.

Учасники нової хвилі програми UActive Фото: благодійний фонд savED Учасники нової хвилі програми UActive Фото: благодійний фонд savED

Відкриття миколаївської хвилі програми UActive відбулося на День міста в укритті Миколаївського ліцею №55 — знаковій локації для команди savED, яка відкрилася зовсім нещодавно, наприкінці весни 2024 року. Реалізувати це укриття вдалося завдяки підтримці читачів видання «Українська правда», благодійній організації Шона Пенна CORE Response, освітянській спільноті Львова та сервісу пошуку авіаквитків kiwi.

«Однією з цінностей програми UActive є спільнота. Бути різними силами однієї хвилі. Думаю, що найбільшим результатом участі в програмі для молодих людей є відчуття причетності до цієї «хвилі», яка готова покращувати знання, навички, а згодом і цілу країну. Нам важливо постійно підтримувати та підсилювати спільноту, давати їй нові можливості, погляди, середовища, виклики. Цьогорічні учасники мають величезні мрії та всі можливості для їхнього втілення», — говорить лідерка програми UActive Христина Кащук.

Зліва – лідерка програми UActive Христина Кащук, справа — менеджерка спільноти випускників Владислава Христенко Фото: благодійний фонд savED

Програму UActive втілює міжнародний благодійний фонд savED. Співініціювала ініціативу американська неурядова організація Spirit of America, яка підтримує її разом з благодійним фондом «Разом для України».