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Миколаївські школярі змагатимуться за гранти загальною сумою 25 тисяч доларів

Учасники нової хвилі програми UActive Фото: благодійний фонд savEDУчасники нової хвилі програми UActive Фото: благодійний фонд savED

14 вересня у Миколаєві стартувала нова хвиля програми для підлітків з малих громад UActive від благодійного фонду savED.

Усього учасниками нової хвилі програми стали 100 підлітків з 10 шкіл. Серед залучених є 10 освітніх закладів: 

  • Кримківська гімназія Кам'яномостівської сільської громади;

  • Пересадівський ліцей Воскресенської селищної громади;

  • Щербанівський ліцей ім. Героя Соціалістичної Праці М.М. Рябошапки Дорошівської сільської ради;

  • Новогригорівська гімназія Вознесенської міської громади;

  • Первомайський ліцей Первомайської селищної громади;

  • Червонодолинський ліцей Широківської сільської громади;

  • Лоцкинський ліцей Інгульської сільської громади;

  • Новокиївський ліцей Шевченківської сільської громади;

  • Явкинський ліцей Баштанської міської громади;

  • Антонівський мистецький ліцей.

Кожну зі шкіл представляє одна команда у складі 8-10 підлітків. Протягом осені вони пройдуть навчальну програму з проєктного менеджменту, долучатимуться до лекцій від різноманітних експертів та опанують сучасні знання та навички. За підтримки менторів команди розроблять ідею проєкту для покращення власної громади, села чи містечка — і представлять їх професійному журі під час пітчингу проєктів у грудні. П’ять із десяти команд отримають від партнерів savED кошти на втілення своїх ідей загальною сумою 25 000 доларів — по 5000 доларів на проєкт.
 
Учасники нової хвилі програми UActive Фото: благодійний фонд savEDУчасники нової хвилі програми UActive Фото: благодійний фонд savED
Учасники нової хвилі програми UActive Фото: благодійний фонд savEDУчасники нової хвилі програми UActive Фото: благодійний фонд savED
Відкриття миколаївської хвилі програми UActive відбулося на День міста в укритті Миколаївського ліцею №55 — знаковій локації для команди savED, яка відкрилася зовсім нещодавно, наприкінці весни 2024 року. Реалізувати це укриття вдалося завдяки підтримці читачів видання «Українська правда», благодійній організації Шона Пенна CORE Response, освітянській спільноті Львова та сервісу пошуку авіаквитків kiwi.
«Однією з цінностей програми UActive є спільнота. Бути різними силами однієї хвилі. Думаю, що найбільшим результатом участі в програмі для молодих людей є відчуття причетності до цієї «хвилі», яка готова покращувати знання, навички, а згодом і цілу країну. Нам важливо постійно підтримувати та підсилювати спільноту, давати їй нові можливості, погляди, середовища, виклики. Цьогорічні учасники мають величезні мрії та всі можливості для їхнього втілення», — говорить лідерка програми UActive Христина Кащук.
Зліва – лідерка програми UActive Христина Кащук, справа — менеджерка спільноти випускників Владислава Христенко Фото: благодійний фонд savEDЗліва – лідерка програми UActive Христина Кащук, справа — менеджерка спільноти випускників Владислава Христенко Фото: благодійний фонд savED
Програму UActive втілює міжнародний благодійний фонд savED. Співініціювала ініціативу американська неурядова організація Spirit of America, яка підтримує її разом з благодійним фондом «Разом для України».

Стежити за успіхами й новинами всіх команд-учасників можна на інстаграм-сторінці програми UActive

Довідка. savED — міжнародний благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни, розв’язаної росією проти України. У 2023 році команда фонду спільно з американською неурядовою організацією Spirit of America запустила освітню програму для підлітків із малих громад UActive. За півтора роки роботи програма поширилася на три області: Київська, Чернігівська та Миколаївська, а серед її випускників — близько 500 підлітків із малих громад. Школярі вже змогли реалізувати 23 соціально важливі проєкти, на які залучили фінансування понад 8 мільйонів гривень додаткових інвестицій.

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