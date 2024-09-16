Миколаївські школярі змагатимуться за гранти загальною сумою 25 тисяч доларів
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- Аліна Квітко
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13:55, 16 вересня, 2024
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14 вересня у Миколаєві стартувала нова хвиля програми для підлітків з малих громад UActive від благодійного фонду savED.Усього учасниками нової хвилі програми стали 100 підлітків з 10 шкіл. Серед залучених є 10 освітніх закладів:
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Кримківська гімназія Кам'яномостівської сільської громади;
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Пересадівський ліцей Воскресенської селищної громади;
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Щербанівський ліцей ім. Героя Соціалістичної Праці М.М. Рябошапки Дорошівської сільської ради;
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Новогригорівська гімназія Вознесенської міської громади;
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Первомайський ліцей Первомайської селищної громади;
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Червонодолинський ліцей Широківської сільської громади;
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Лоцкинський ліцей Інгульської сільської громади;
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Новокиївський ліцей Шевченківської сільської громади;
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Явкинський ліцей Баштанської міської громади;
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Антонівський мистецький ліцей.
«Однією з цінностей програми UActive є спільнота. Бути різними силами однієї хвилі. Думаю, що найбільшим результатом участі в програмі для молодих людей є відчуття причетності до цієї «хвилі», яка готова покращувати знання, навички, а згодом і цілу країну. Нам важливо постійно підтримувати та підсилювати спільноту, давати їй нові можливості, погляди, середовища, виклики. Цьогорічні учасники мають величезні мрії та всі можливості для їхнього втілення», — говорить лідерка програми UActive Христина Кащук.
Стежити за успіхами й новинами всіх команд-учасників можна на інстаграм-сторінці програми UActive.Довідка. savED — міжнародний благодійний фонд, який відновлює доступ до освіти в громадах, що постраждали від війни, розв’язаної росією проти України. У 2023 році команда фонду спільно з американською неурядовою організацією Spirit of America запустила освітню програму для підлітків із малих громад UActive. За півтора роки роботи програма поширилася на три області: Київська, Чернігівська та Миколаївська, а серед її випускників — близько 500 підлітків із малих громад. Школярі вже змогли реалізувати 23 соціально важливі проєкти, на які залучили фінансування понад 8 мільйонів гривень додаткових інвестицій.