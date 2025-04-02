У березні середні ціни на новобудови в Миколаївській та Одеській областях знизилися

У березні середня вартість квадратного метра житла у новобудовах Миколаївщини знизилася на 2%, і становить 707 доларів. В Одеській області цей показник впав на 4% до 872 доларів.

Про це свідчать дані центру українського маркетплейсу нерухомості DIM.RIA, пишуть «МикВісті».

Лідером за цінами на первинному ринку залишається Київ, де середня вартість квадратного метра понад 1,3 тисячі доларів.

Вартість квадратного метра в новобудові. Інфографіка: DIM.RIA

Серед усіх регіонів найбільший відсоток завершених новобудов у Рівненській області — 57%, Одеській та Запорізькій областях — 56%. Також високий рівень добудованих обʼєктів у Волинській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях — понад 40%. У Миколаївщині цей показник становить 22%.

За минулий місяць в Україні здали в експлуатацію дев'ять новобудов на десять секцій, з них чотири — у Києві та області, по дві — у Вінницькій та Львівській областях.

Вісток готових новобудов. Інфографіка: DIM.RIA

Станом на кінець березня відділи продажів залишались активними у 58% новобудовах Миколаївщини та 67% новобудов Одещини.

Нагадаємо, станом на грудень 2024 року Миколаївській області середні ціни на первинному ринку за рік знизилися на 9%, склавши 670 доларів за квадратний метр.

Як повідомлялось, у лютому 2025 року в більшості регіонів України зросли ціни на вторинне житло, однак у Миколаївській області зафіксовано зниження вартості однокімнатних квартир на 1%.