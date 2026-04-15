 Одна компанія з польськими бенефіціарами зареєстрована на Миколаївщині

  • середа

    15 квітня, 2026

  • 13.8°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 15 квітня , 2026 середа

  • Миколаїв • 13.8° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині працює 1 компанія з польськими бенефіціарами, на Одещині — 2

У Миколаївській області зареєстрована одна компанія з польськими бенефіціарами, в Одеській області — дві. Ці підприємства мають дохід понад 100 мільйонів гривень.

Про це свідчать дані аналітичної платформи Опендатабот.

Зазначається, що всього 146 таких компаній в Україні отримали дохід понад 100 мільйонів гривень. Найбільша концентрація бізнесів із польськими власниками у столиці. Так, у Києві зареєстровані 46 компаній, ще 16 — у Київській області. Далі за кількістю йдуть Львівська область (37 компаній), Волинська (11) та Дніпропетровська (6).

Компанії з польськими власниками, що мають дохід понад 100 млн грн. Інфографіка: Опендатабот

Загалом в Україні, за інформацією Єдиного державного реєстру, налічується майже 1,2 тисячі компаній із польськими власниками, які подали фінансову звітність за 2025 рік. Сукупний дохід найбільших із них торік склав понад 123 мільярди гривень, що на 20% більше порівняно з 2024 роком.

Серед найбільших польських компаній в Україні домінує ритейл. Лідером стала компанія «ЛПП Україна», яка управляє брендами одягу Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay — її дохід майже досяг 17 мільярдів гривень. Друге місце посіла компанія «Радехівський цукор» із понад 10 мільярдів гривень доходу.

Топ сфер компаній з польськими власниками, що мають дохід понад 100 млн грн. Інфографіка: Опендатабот

До переліку найбільших також увійшли виробник торговельного обладнання «Модерн-Експо» та дистриб’ютор автозапчастин Inter Cars Ukraine.

Окремі підприємства продемонстрували стрімке зростання доходів. Зокрема, компанія «Елгард», що працює у сфері виробництва електроенергії, збільшила виручку у 38 разів — понад 104 мільйони гривень. Компанія «СМП», яка займається торгівлею м’ясною продукцією, наростила дохід у вісім разів — до 103 мільйонів гривень, а «Кліко Україна», що працює у сфері комп’ютерної торгівлі, — у 6,5 раза, до 222 мільйонів гривень.

Найбільша частка польських компаній із доходом понад 100 мільйонів гривень працює у сфері оптової торгівлі — 54 підприємства. Також серед лідерів за кількістю бізнесів — аграрний сектор (8 компаній), сфера харчування (7), ІТ та виробництво металевих виробів — по п’ять компаній у кожній галузі.

Нагадаємо, що у 2025 році в Миколаївській області працювали 6235 фізичних осіб-підприємців із найманими працівниками. Загалом вони забезпечували роботою понад 14,8 тисячі людей. Водночас в Одеській області кількість підприємців і працівників більша, а на Херсонщині — суттєво нижча.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

