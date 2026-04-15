Шотландський художник проводить у Миколаєві арт-терапевтичні майстер-класи з живопису
- Галина Сеннікова
13:55, 15 квітня, 2026
Цими днями в Миколаєві гостюють співавтори шотландського проєкту з відновлення ментального здоров’я «Ukrainian Art Project», співзасновники Українського клубу на заході Шотландії «Inverclyde Ukrainian Club» Джеймс Страхан та Марина Горбунова. 10, 11 та 14 квітня вони провели майстер-класи з живопису олійними фарбами для учнів Дитячої художньої школи.
Джеймс Страхан (James Strachan) — шотландський художник, який живе та працює на західному узбережжі Шотландії. Закінчив Академію мистецтв Глазго. Є учасником численних виставок — як національних, так і міжнародних. Джеймс також є плідним художником-монументалістом, який виконує різноманітні замовлення в Шотландії. Протягом 15 років він працював директором шотландської благодійної організації «RIG Arts», практикуючи як викладач і арт-терапевт, що сформувало його значний досвід у відновленні ментального здоров’я містян.
— Це мій третій візит в Україну за два роки. До Миколаєва ми приїхали 1 квітня і протягом двох тижнів проводитимемо майстер-класи в художній школі. Потім поїдемо до Києва і 2 тижня даватимемо майстер-класи в Національному університеті культури і мистецтв. Навчаю дітей і дорослих уже 25 років. Уперше був торік у «Художці», і мені дуже сподобалася атмосфера в школі. Українські учні відрізняються від шотландських: вони краще сприймають інформацію, і відчувається сильніший відгук на мої поради в їхніх роботах, — розповів Джеймс.
Марина Горбунова — мешканка Миколаєва. На початку війни вона виїхала до Шотландії, де познайомилася з Джеймсом на його заняттях з арт-терапії. Тоді вона перебувала у важкому психологічному стані, адже троє її синів пішли захищати Україну. Мама Марини залишилася в Миколаєві, тому вона часто її навідує. Коли вони з Джеймсом вперше приїхали до Миколаєва, Марина повела його показати художню школу, яку свого часу закінчила.
— Євгенія Кручиніна зустріла нас дуже тепло, показала нову будівлю школи. Вона була ще без ремонту, але вже відчувався її потенціал. Ми пройшлися всіма класами — це було зворушливо, я навіть заплакала, — згадує Марина.
Того разу Джеймс провів для учнів художньої школи майстер-клас із техніки Леонардо да Вінчі.
— Це складна техніка, — розповіла Марина. — Участь брали лише учні старших класів. Джеймс був задоволений результатом уже з першої спроби, хоча діти раніше не працювали олійними фарбами. Тоді не було полотна — писали на картоні, і це ускладнювало процес. Цього разу ми придбали полотно на ДСП, щоб дітям було легше працювати. Джеймс хоче навчити їх флорентійської манери живопису. Ми побачили, що дітей зацікавив перший майстер-клас, вони старалися, у них виходило, тому вирішили продовжити.
Марина Горбунова розповіла, що Джеймс активно допомагає Україні, зокрема українцям, які під час війни переїхали до Шотландії. Він проводить заняття з арт-терапії для дітей і дорослих. Протягом двох років Джеймс і Марина працювали на волонтерських засадах. А восени 2025 року їм вдалося заснувати громадську організацію, що відкрило можливість отримувати гранти на реалізацію проєктів. Сьогодні це потужне об’єднання українців у Шотландії, яке організовує майстер-класи, зустрічі та фестивалі української культури. Участь у них охоче беруть і представники інших діаспор, що проживають у цьому регіоні.
— Джеймс Страхан організовував аукціони робіт своїх учнів у Шотландії, і на зібрані кошти закуповував матеріали для живопису та малювання і надсилав їх школі, — долучилася до розмови Наталія Махова, виконувачка обов’язків директорки школи. — Шотландські діти також збирали посилки з подарунками для миколаївських дітей. Це були милі дрібниці: цукерки, шкарпетки, іграшки, але ця підтримка була дуже важливою для нас.
Майстер-клас проходив у громадському просторі Communite House ГО «10 квітня», що розташований у новому корпусі художньої школи.
— Ремонт цього приміщення та навчальних класів художньої школи здійснила наша організація. Ми маємо плани й надалі облаштувати внутрішній дворик школи. Простір відкритий для всіх громадських організацій та ініціативних груп, — розповіла координаторка центру Наталія Морква.
В останній день занять до художньої школи завітав Юрій Любаров, начальник Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради. Він подякував шотландським гостям за їх увагу до миколаївських дітей і подарував книгу про історію Миколаєва англійською. А педагогічний колектив художньої школи вручив Джеймсу Страхану подяку і подарував Джеймсу і Марині вишиванку та хустку.
Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту REACH – Партнерства медіа заради підзвітності та довіри, що реалізується International Media Support (IMS) за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Зміст відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією уряду Данії. Підтримка Данії зміцнює громадянське суспільство та незалежні медіа в Україні, зокрема в Миколаєві.
