 Україна отримає рекордну кількість дронів від Великої Британії

    15 квітня, 2026

Британія передасть Україні 120 тисяч дронів: це найбільший пакет в історії

Україна отримає рекордну кількість дронів від Великої Британії.

Велика Британія оголосила про надання Україні рекордного пакета безпілотників. Упродовж цього року планують передати 120 тисяч дронів різних типів.

Про це повідомили в уряді країни.

Пакет включає тисячі ударних безпілотників дальньої дії, розвідувальні та логістичні дрони, а також морські системи, які вже були випробувані в бойових умовах в Україні. Постачання частини техніки розпочалося цього місяця.

Зазначається, що ця допомога є складовою раніше оголошеної підтримки обсягом 3 мільярди фунтів стерлінгів на 2026 рік, а також програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA), яку реалізують країни «Великої сімки». У межах цієї ініціативи партнери планують надати Україні близько 50 мільярдів доларів за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Крім того, Велика Британія цього року передасть Україні сотні тисяч артилерійських снарядів і тисячі ракет для систем протиповітряної оборони.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Великої Британії продемонстрував програмне забезпечення, яке дозволяє відстежувати повітряні атаки на Україну та ситуацію на передовій. Планшет із цією системою він передав королю Чарльз III як символ співпраці.

