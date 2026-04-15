У Миколаєві в поминальні дні збільшать кількість тролейбусів до Матвіївського кладовища.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Зокрема, 18 та 19 квітня тролейбуси маршруту №8, що курсують між вулицею Будівельників та Матвіївкою, працюватимуть за спеціальним графіком:

У поминальні дні збільшать кількість тролейбусів до Матвіївського кладовища. Ілюстрація: «Миколаївелектротранс» У поминальні дні збільшать кількість тролейбусів до Матвіївського кладовища. Ілюстрація: «Миколаївелектротранс»

«Тролейбуси маршруту №8 (вул. Будівельників - Матвіївка) працюватимуть за опублікованим графіком для того, щоб забезпечити менший час очікування транспорту для тих, хто планує відвідати Матвіївське кладовище. Додатково звертаємо увагу пасажирів, що вказані графіки будуть діяти лише у зазначені дні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві комунальні служби посилять прибирання на кладовищах перед поминальними днями, щоб після відвідин могил не залишалися купи зеленого сміття.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, найближчим часом мешканці масово прибиратимуть на могилах рідних і складатимуть рослинні відходи на території кладовищ.

Олександр Сенкевич зазначив, що до робіт залучать як працівників комунальних підприємств, так і підрядні організації.