 У Миколаєві в поминальні дні збільшать кількість тролейбусів до Матвіївського кладовища

У поминальні дні збільшать кількість тролейбусів до Матвіївського кладовища

Фото:Фото: «Миколаївелектротранс»

У Миколаєві в поминальні дні збільшать кількість тролейбусів до Матвіївського кладовища.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Зокрема, 18 та 19 квітня тролейбуси маршруту №8, що курсують між вулицею Будівельників та Матвіївкою, працюватимуть за спеціальним графіком:

«Тролейбуси маршруту №8 (вул. Будівельників - Матвіївка) працюватимуть за опублікованим графіком для того, щоб забезпечити менший час очікування транспорту для тих, хто планує відвідати Матвіївське кладовище. Додатково звертаємо увагу пасажирів, що вказані графіки будуть діяти лише у зазначені дні», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Миколаєві комунальні служби посилять прибирання на кладовищах перед поминальними днями, щоб після відвідин могил не залишалися купи зеленого сміття.

Як повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич, найближчим часом мешканці масово прибиратимуть на могилах рідних і складатимуть рослинні відходи на території кладовищ.

Олександр Сенкевич зазначив, що до робіт залучать як працівників комунальних підприємств, так і підрядні організації.

Читайте також:
новини
Шотландський художник проводить у Миколаєві арт-терапевтичні майстер-класи з живопису

Катерина Середа
новини
«Там ніхто не живе довше двох тижнів», — рідні військового з Миколаєва добиваються розслідування його смерті в навчальному центрі

Юлія Бойченко
новини
У Вознесенську за минулий рік витратили майже ₴700 тисяч, щоб прибрати стихійні сміттєзвалища

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві планують підняти вартість проїзду у тролейбусах на 50%

Юлія Бойченко
новини
«Тиск на громаду неприпустимий», — Чорноморов виступив проти військової адміністрації у Південноукраїнську

Світлана Іванченко
